Ющенко имеет шансы стать реальным претендентом на выход во второй тур президентских выборов - эксперт

Киев. 1 октября. УНИАН. Нынешний Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО имеет шансы стать реальным претендентом на выход во второй тур президентских выборов.

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ.

По его словам, в ситуации, когда ни один политик “не хочет сегодня по серьезному дискутировать о настоящем и прошлом Украины, а это делает только Президент Украины ЮЩЕНКО, то, значит, в этом его шанс”.

“И Юлия ТИМОШЕНКО, и Виктор ЯНУКОВИЧ, и Арсений ЯЦЕНЮК, и Сергей ТИГИПКО - все играют не против Президента, а за него, потому что они не хотят включаться в эту дискуссию, потому что им, возможно, нечего сказать, нечего предложить по серьезному для Украины”, - добавил политолог.

По его словам, на сегодня еще 30% избирателей не определилось, за кого будут голосовать.

Как сказал В.КАРАСЕВ, избирательная кампания начинается 19 октября, но уже многие будущие кандидаты в президенты “сделали фальстарт, и мы увидели, что им нечего предложить избирателям”. “Поэтому у Президента Украины нормальные и рейтинговые, и смысловые идеологические предпосылки для того, чтобы смешать карты этих предвыборных гонок и стать реальным претендентом на выход во второй тур выборов”, - подчеркнул В.КАРАСЕВ.

Он отметил, что сейчас наблюдается как социальный популизм, когда “спор происходит вокруг 20 или 200 гривен” социальных доплат, так и “проявления внешнеполитического популизма”.

Эксперт также подчеркнул, что “сегодня все кандидаты начинают озвучивать свои внешнеполитические взгляды и вкусы”, но нередко это сводится к решению каких-то отдельных вопросов. По его словам, в частности, лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ говорит о необходимости налаживания сотрудничества между Украиной и Россией в плане сбыта мясомолочной продукции. “Эти вопросы важны, но разве к этому сводятся национальные интересы Украины?”, - спрашивает политолог. Он добавил, что это, “в сущности, позиция, мясомолочного лоббиста, а не защитника национальных экономических в широком значении этого слова интересов Украины”.

По мнению В.КАРАСЕВА, необходимо говорить о “проблеме границ, коллективной безопасности, внутренней модернизации и европеизации страны, поисках европейских стандартов бизнеса”.

Как считает В.КАРАСЕВ, лидер “Фронта перемен” А.ЯЦЕНЮК сначала говорил о необходимости изменений, но “затем превратился в спасителя, который должен спасти страну, но основное задание сегодня - спасти Украину от таких спасителей”.

По его словам, сегодня дискуссия в избирательной кампании должна происходить вокруг европейских стандартов жизни, качества жизни, стандартов государственного строя. “Разве это логика кандидата в президенты: мол, улыбнитесь - и кризис пройдет (речь идет о рекламной акции Ю.ТИМОШЕНКО - УНИАН)? Это логика коллективного психотерапевта”, - добавил В.КАРАСЕВ.