Трое харьковских адвокатов объявили голодовку против произвола столичной транспортной прокуратуры

Киев. 1 октября. УНИАН. Харьковские адвокаты Артем ЛИХВАР, Юрий АКСЕНОВ и Константин КУЦ с сегодняшнего дня объявили месячную голодовку против произвола должностных лиц Транспортной прокуратуры Киева.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам А.ЛИХВАРЯ, поводом к таким действиям послужил тот факт, что Печерский районный суд столицы признал незаконным возбуждение уголовного дела в отношении его подзащитного Виталия РАЙТЕРА по ст.ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, "однако сотрудники прокуратуры проигнорировали это решение и, использовав ксерокопии протоколов из старого дела, возбудили повторно точно такое же".

В свою очередь Ю.АКСЕНОВ подчеркнул, что заявление о начале голодовки - "это не лоббирование интересов конкретного клиента", а гражданская реакция на незаконные действия сотрудников прокуратуры, поскольку "такие их действия несут угрозу не только для конкретного лица, но и для существования института правового государства в целом". При этом его коллеги добавили, что все средства, данные им Уголовно-процессуальным кодексом, исчерпаны, а "институт адвокатуры в нашем государстве не стал противовесом прокуратуре и не воспринимается судом как равноценная сторона в процессе". Учитывая это, подчеркнули адвокаты, им не остается иного выхода, кроме как прибегнуть к "гражданской форме протеста".

Харьковские адвокаты призывают своих коллег в той или иной форме последовать их примеру, если данные им законом права защиты клиентов не помогают, а "смирение с отобранным правом поощряет чиновника забирать это право у другого, не получая за это наказания и воспринимая это как норму".