Женское движение “FEMEN” начало борьбу с секс-индустрией в ночных клубах Украины

Киев. 1 октября. УНИАН. Женское движение “FEMEN” начало международную социальную программу "DJ HELLp”, направленную на борьбу с секс-индустрией в ночных клубах Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Диджеи объединяются против секс-индустрии в Украине” сообщила лидер движения “FEMEN” Анна ГУЦОЛ.

Она рассказала, что программа направлена на объединение в единое движение лидеров современного клубного мира для пропаганды “чистой клубной культуры”, свободной от секс-индустрии, и воспитание у молодежи нетерпимости к любым формам сексуального рабства. Проект "DJ HELLp”, рассказала А.ГУЦОЛ, является международным, стартует в Украине, а в дальнейшем его инициаторы планируют охватить все страны Восточной Европы, которые, по словам активистки женского движения, наиболее проблемные с точки зрения сексуального рабства.

Как отметила А.ГУЦОЛ, в городах Западной Европы существует два-три клуба, где предоставляют секс-услуги, так называемые “флирт-клубы”. В Украине, например в Киеве, добавила она, напротив – лишь два-три клуба исповедуют чистую клубную культуру, где люди приходят отдохнуть, пообщаться, послушать любимую музыку и потанцевать.

Присутствующий на презентации программы известный киевский диджей Евгений КУЦ (DJ Джозеф), со своей стороны, также выразил мнение, что сегодня женщины приходят в большинство столичных клубов для того, чтобы “познакомиться с иностранцем и завести богатого любовника, который бы их содержал”. Из-за этого, по его словам, иностранцы часто считают, что в Украине проживают очень красивые и легкодоступные женщины. А такое восприятие Украины он, как и другие активисты, считает довольно плохим.

Для более эффективной пропаганды своих идей инициаторы программы борьбы с секс-индустрией в ночных клубах пригласили известного немецкого диджея и авторитетного музыканта Хельмута ГАЙЕРА (DJ Hell). Он также заявил о желании способствовать борьбе с секс-индустрией в ночных клубах в целом и Украины в частности. По его словам, диджей является “сердцем” клуба, его уважают, к нему прислушиваются почитатели. Именно поэтому, убежден Х.ГАЙЕР, если диджей будет говорить о нетерпимости любых проявлений сексуальной эксплуатации в клубах, он сможет повлиять на смену восприятия посетителями клубной культуры в целом.

Кроме прочего, отметили инициаторы акции, “флирт-клубы” воспитывают у молодежи искаженное восприятие клубов и клубной культуры в целом. Они убеждены, что именно молодым людям, которые только начинают знакомство с клубной жизнью, нужно рассказывать о действительном назначении клубов, их внутренней атмосфере и тому подобное и прививать общечеловеческие ценности.

В рамках акции планируется использовать различную символику и устанавливать в клубах визуальное оформление по проблематике вопроса, баннеры, значки, футболки для диджеев и тому подобное. Кроме этого планируется организация тематических вечеринок и других подобных мероприятий. Летом следующего года активисты женского движения “FEMEN” и представители клубной индустрии, которые выразили желание их поддержать, планируют провести в Киеве диджей-парад, посвященный борьбе с сексуальным рабством.

Справка УНИАН. Женское движение “FEMEN” является всеукраинской общественной организацией, основанной в 2008 году. Главным направлением его работы является борьба с сексуальным рабством, секс-индустрией и секс-туризмом.