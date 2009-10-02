Россия реализует несколько информационных кампаний против Ющенко - мониторинг

Киев. 2 октября. УНИАН. Россия сегодня реализует несколько информационных кампаний против кандидатов в президенты Украины, и, в первую очередь, против действующего главы государства Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом заявил эксперт Школы политической аналитики при Национальном университете «Киево-Могилянская академия», доцент кафедры информационной политики Национальной академии государственного управления Андрей ДУДА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он презентовал пилотный проект мониторинга внешнего влияния на избирательную кампанию в Украине, проведенного Школой политической аналитики.

А.ДУДА констатировал, что мониторинг, который можно считать экспертной оценкой, свидетельствует о серьезных рисках для национальных интересов Украины в части информационной безопасности. По его словам, объектом мониторинга были сообщения в СМИ, а также “мы впервые попробовали в качестве источника информации использовать комментарии на Интернет-форумах ведущих политических Интернет-ресурсов в Украине”.

Эксперт заметил, что при проведении мониторинга было обнаружено влияние лишь со стороны Российской Федерации. При этом он выразил удивление, что страны Европейского Союза, Соединенные Штаты Америки не проявляют пока заинтересованности в этом вопросе.

Говоря непосредственно об исследовании Школы политической аналитики, А.ДУДА заметил, что на данное время в Украине внедряется несколько информационных кампаний, направленных против реальных кандидатов в президенты.

По словам эксперта, согласно результатам мониторинга, “можем сделать вывод о достаточно слабом градусе негатива относительно премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, лидера “Фронта перемен” Арсения ЯЦЕНЮКА, который распространяется в контексте российско-украинских отношений”.

При этом лидером неприемлемости для России является В.ЮЩЕНКО и институты, которые связывают с президентской вертикалью власти. А.ДУДА назвал “абсолютно аморальной по своему содержанию кампанию относительно сомнительности факта отравления В.ЮЩЕНКО”.

Другой масштабной кампанией, которая реализуется в Украине, по его словам является формирование общественного мнения о том, что налаживание украинско-российских отношений возможно лишь после смены Президента Украины.

По мнению экспертов, основанием для проведения российской стороной информационных кампаний против действующего главы Украинского государства является, прежде всего, его нежелание вести переговоры о приватизации газотранспортной системы, противодействие в вопросе “приватизации гигантов украинской индустрии российскими резидентами”, отстаивание национальных ценностей и тому подобное.

Также, считает А.ДУДА, Россия, наверное, считает В.ЮЩЕНКО реальным кандидатом в президенты, “поскольку, если бы считала, что у действующего главы государства нет шансов, вряд ли устраивала бы подобные информационные войны”.

Кроме того, в результате мониторинга установлено, что в последнее время фиксируется спланированное распространение информационных поводов по дискредитации председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, что эксперты связывают с его активной государственнической позицией.

А.ДУДА заметил, что одной из важных проблем современной информационной безопасности государства является достаточно пассивная позиция гражданского общества (средства массовой информации, общественные организации и тому подобное).

Эксперт отметил, что тема проигрыша Украиной внешней информационной войны поднимается каждый раз, как только Украина переживает межгосударственную «нештатную» ситуацию, и всегда сопровождается упреками в сторону государства. “Мол, слабо работает Президент, Кабмин и другие органы власти. Между тем, ни в одной демократической стране органы власти не владеют собственными СМИ, не организуют платных информационных кампаний, не проплачивают журналистские материалы”, - сказал он.

Оценка надлежащей или ненадлежащей деятельности органов власти в ведении информационной политики в демократических странах базируется исключительно на информировании общественности, на оперативном реагировании на общественно важные события, на обеспечении прозрачности действий власти, заметил А.ДУДА. “А вот проиграть или выиграть информационную войну в самой стране – зависит исключительно от позиции самих средств массовой информации и политических и общественных институтов. Потому повестка дня для украинских СМИ, партий, общественных организаций, если мы, конечно, хотим жить в европейской демократии, – создание собственной реакции на внешние вызовы, формирование собственной системы оценки того или иного факта. Независимо от Президента, премьера и других государственных институтов”, - считают в Школе политической аналитики.