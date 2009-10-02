Украинскому обществу пытаются навязать выбор лишь между двумя кандидатами в президенты – эксперт

Киев. 2 октября. УНИАН. В Украине складывается ситуация, когда общество пытаются лишить права избирать, предлагая делать выбор лишь между двумя кандидатами в президенты – Юлией ТИМОШЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Такое мнение сегодня во время пресс-конференции в УНИАН высказал политолог Александр ПАЛИЙ.

“ Сегодня Украину пытаются лишить выбора, лишить возможности реально избирать, и подсунуть нам выбор между вчерашними и позавчерашними ”, - сказал он.

По убеждению А.ПАЛИЯ, политтехнологи главы правительства Ю.ТИМОШЕНКО пытаются сыграть на разделении страны и противопоставить ее В.ЯНУКОВИЧУ.

“ Но на самом деле премьер-министр еще 4 месяца назад и вся ее команда работали на то, чтобы ЯНУКОВИЧ был Президентом Украины, избранным в парламенте ”, - сказал он.

По словам эксперта, сегодня наблюдается попытка двух олигархических лагерей – БЮТ и Партии регионов - разделить сферы влияния в Украине.

“ Они имеют одну цель – законсервировать себя при власти неконкурентным способом, и отстранить общество от реальных попыток обновления политической элиты и обновления страны как таковой ”, - добавил А.ПАЛИЙ.

Политолог заметил, что пока общество имеет возможность реального выбора, оно должно сделать все, чтобы не произошла узурпация власти. “ Нужно избежать ситуации, когда во втором туре выборов у нас фактически может не оказаться никакого права на выбор ”, - сказал он.

А.ПАЛИЙ отметил, что на сегодняшний день фактически ни одна из этих двух команд так и не предоставила обществу программы развития страны. “ Программ развития нет, есть лишь желание усидеть на верхней позиции ”, - добавил он.