Блок левых сил Украины предлагает свой план антикризисных мероприятий по спасению образования и науки

Киев. 2 октября. УНИАН. Блок левых сил Украины критикует власть за отсутствие единого стратегического плана развития образования и науки и намерен добиваться воплощения своего плана антикризисных мероприятий по данному вопросу.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил лидер Блока левых сил Петр СИМОНЕНКО, презентуя “План антикризисных мероприятий по спасению образования и науки в Украине”.

По его словам, на сегодня наблюдается коммерциализация образования, резкое сокращение госзаказа для вузов, а также мест для аспирантов и докторантов.

П.СИМОНЕНКО отметил, что в системе образования сложился системный кризис и эта сфе6ра осталась без реальной государственной поддержки.

Он заметил, что план мероприятий, разработанный Блоком левых сил, предлагает реальные пути улучшения финансирования образования, существенного поднятия престижа труда учителей, обновления содержания образования, пересмотр просветительских стандартов. “Левый блок берет на себя обязательство создать реальные условия нормальной жизни и развития для учителей, школьников, студентов и преподавателей”, - сказал П.СИМОНЕНКО.

В свою очередь, лидер партии “Справедливость” Станислав НИКОЛАЕНКО отметил, что План мероприятий предусматривает, чтобы Президент требовал от правительства и парламента предусмотреть в бюджете на следующий год полную реализацию ст.57 Закона Украины “Об образовании”.

Кроме того, добавил он, глава государства должен поручить разработку программы питания детей, реальных мероприятий по спасению украинской сельской школы, инициировать внедрение “сопутствующих” беспроцентных кредитов на учебу студентам и т. п.

В то же время, отметил С.НИКОЛАЕНКО, парламент должен обновить Государственную доктрину развития образования на 2010-2020 годы, законодательно закрепить за учебными заведениями резервные территории для создания новой инфраструктуры и принять Кодекс законов об образовании.

Главной задачей правительства, по его словам, должно стать увеличение расходов на образование в 2010 году до 8% ВВП. “Наш план, он комплексный, полностью продуманный по исполнителям, и проекты законов или уже внесены, или в ближайшее время будут вноситься. Если левоцентристские силы получат поддержку педагогов, то мы гарантируем, что этот план будет выполнен”, - сказал С.НИКОЛАЕНКО.

Председатель всеукраинской организации украинской интеллигенции “Прометей” Вячеслав КУДИН заметил, что сегодняшний уровень образования в Украине “уже не относится даже к уровню позавчерашнего дня”.

По его словам, в Украине в полной мере возникла необходимость реформирования сферы образования и науки, поскольку без этого она не будет конкурентноспособной.

Очень многое доил он, зависит в первую очередь от качества среднего образования. “Грандиозно много задач надо осуществить, поскольку за последние годы было потеряно высокое качество украинского образования”, - сказал В.КУДИН.