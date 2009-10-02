Киев. 2 октября. УНИАН. Общественная организация «Журналисты против депутатов» начинает создавать свою региональную сеть.

Об этом сообщил координатор организации Вадим МУРОВАННЫЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Раньше мы преимущественно осуществляли свою деятельность в Интернет-сети. Теперь, в условиях приближающихся выборов, мы начали более активно распространять свои идеи и искать своих единомышленников в регионах», - сказал В.МУРОВАННЫЙ.

По его словам, в ближайшее время в девяти областях Украины будут зарегистрированы региональные отделения организации.

В.МУРОВАННЫЙ призвал всех журналистов присоединиться к организации, чтобы более активно противостоять «черным PR-технологиям».

«По сравнению с другими избирательными кампаниями, количество заказных материалов в региональных СМИ возросло в три раза. Причем, этот «черный PR» заказывается и готовится в Киеве, а потом рассылается в регионы», - пояснил он.

Координатор движения считает, что в связи с увеличением количества заказных материалов журналисты не имеют возможности выполнять свои профессиональные обязанности.

«В предыдущей избирательной кампании политики боролись за центральную Украину, сейчас – за Западную Украину, и именно в этом регионе сейчас наиболее активно используются «черные PR-технологии», - отметил В.МУРОВАННЫЙ.