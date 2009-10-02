Оборудование пассажирских салонов трети самолетов украинских авиакомпаний не соответствует нормам – мнение

Киев. 2 октября. УНИАН. Оборудование пассажирских салонов трети самолетов украинских авиакомпаний не соответствует нормам.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил ведущий специалист ООО «Алан-Компани», которое занимается поставками авиационных отделочных материалов, Анатолий МАГУРСКИЙ.

По его словам, большинство нарушений – это использование в салоне легковоспламеняющихся материалов, к примеру, бытового поролона в креслах. Как следствие, в самолетах невозможно гарантировать безопасность перевозок.

«Если брать специальные материалы, при возгорании самолета изнутри он не горит, не выделяет токсичных веществ», – отметил А.МАГУРСКИЙ.

По его информации, среди компаний, нарушающих эти нормы, есть как крупные, так и мелкие украинские авиакомпании. При этом есть компании, самолеты которых отвечают всем необходимым нормам.

По данным А.МАГУРСКОГО, такие выводы сделаны компанией по результатам проверки ряда самолетов, которая проводилась с 2006 года по заказу Госавиаадминистрации Украины. В то же время, по словам А.МАГУРСКОГО, авиационная администрация не реагирует на выводы экспертов.

В связи с этим эксперт озвучил требование к украинским властям провести расследование деятельности должностных лиц Госавиаадминистрации по факту невыполнения требований действующего законодательства.

«Гарантирование безопасности авиаперевозок на Евро-2012 будет проблематичным вопросом», – отметил А.МАГУРСКИЙ.