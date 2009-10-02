Вопрос о праве собственности на ОПЗ может на долгие годы стать темой судебных разбирательств – Ляпина

Киев. 2 октября. УНИАН. Вопрос о праве собственности на государственный пакет акций Одесского припортового завода (ОПЗ) может на долгие годы стать темой судебных разбирательств.

Такое мнение высказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему «Приватизация Одесского припортового завода как пример выполнения обещаний правительства» народный депутат Украины Ксения ЛЯПИНА.

Она напомнила, что в ходе конкурса по приватизации ОПЗ представитель компании «Нортима» несколько пытался выяснить правовую основу конкурса.

«Тем не менее правительство и ФГИ не отказались от идеи проведения конкурса, что было абсолютно неразумно, учитывая указ Президента Украины, а также два судебных решения, запрещающих его проведение. Более того, ФГИ провел конкурс по продаже ОПЗ согласно предусмотренной правовыми актами процедуре и завершил его соответствующим правовым актам образом. То есть лицитатор (ведущий аукциона – УНИАН) опустил в последний раз свой молоток и объявил победителем компанию «Нортима». Еще накануне все предупреждали, что подобные действия могут вызвать в последствии массу судебных исков, если комиссия не признает результаты проведенного конкурса», – сказала К.ЛЯПИНА.

В результате, по ее словам, вокруг ОПЗ сложилась абсолютно непонятная правовая коллизия. «С одной стороны, конкурс нельзя было проводить, так как существовали законные основания для того, чтобы считать, что он не может состояться. С другой стороны, конкурс состоялся, и его провели согласно соответствующей процедуре. И с третьей стороны, приватизационная комиссия не признала результаты конкурса. Этот запутанный клубок противоречивых решений приведет к достаточно грустным последствиям», – прогнозирует народный депутат.

К.ЛЯПИНА убеждена, что компания «Нортима» будет через суд отстаивать свои права. «Юристы предупреждают, что у них будет достаточно оснований считать свою позицию выигрышной именно потому, что конкурс был проведен с соблюдением установленных законом норм. В этой ситуации компанию «Нортима» можно считать добросовестным приобретателем прав собственности на пакет акций ОПЗ, – сказала К.ЛЯПИНА и добавила: – Понятно, что государство не готово передавать ОПЗ в частную собственность, имея такое количество юридических коллизий. Таким образом, можно прогнозировать, что Одесский припортовый завод, как серьезный и важный объект, завис в судах на много лет».

Народный депутат считает, что дальнейшие попытки провести приватизацию ОПЗ будут постоянно сталкиваться с отсутствием серьезных инвесторов, которые могли бы способствовать развитию химической отрасли Украины. «Вряд ли такие инвесторы будут готовы принимать участие в конкурсе по такому проблемному объекту», – подчеркнула К.ЛЯПИНА.

Подытоживая, она также отметила, что ситуация вокруг приватизации ОПЗ нанесла серьезный урон инвестиционной привлекательности Украины.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября т.г. ООО «Нортима» (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие три участника – ООО "Азот-сервис» (Россия), ООО "Фрунзе-Флора» (Украина) и ООО «Нортима» (Украина).

Позже исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сообщил, что комиссия по приватизации ОПЗ Фонда госимущества приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем конкурса по приватизации завода в связи с тем, что он был продан по заниженной цене.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя результаты проведения приватизации ОПЗ, обвинила претендентов на покупку ОПЗ в сговоре с целью приватизации предприятия по заниженной цене. Она подчеркнула, что в результате действий Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и украинских судов количество претендентов на покупку предприятия существенно сократилось, что позволило оставшимся вступить в сговор.

В свою очередь, представитель ООО «Нортима» Тимур НОВИКОВ опроверг заявления и.о. главы ФГИ и премьер-министра Украины о сговоре между участниками конкурса по приватизации ОПЗ. «То, что сейчас происходит, – это процесс навешивания ярлыков, и, по нашему глубокому убеждению, премьер и исполняющий обязанности главы Фонда госимущества должны публично опровергнуть свои обвинения либо предоставить доказательства того, что три стороны, которые участвовали в конкурсе, сговорились», – заявил он.