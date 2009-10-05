Снятие запрета на установку автономного отопления позволит привлекать от 3 мрд. грн. ежегодных инвестиций в ЖКХ – эксперт

Киев. 5 октября. УНИАН. Снятие запрета на установку систем автономного отопления даст возможность привлекать от населения как минимум 3 млрд. грн. ежегодных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в 2010 году украинцев ждет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. «Многие руководители областных и городских администраций уже заявили о том, что сразу после выборов и далее, в течение всего календарного года, будут повышаться тарифы для населения. Это очень тяжелый сигнал для украинцев, потому что последствия могут быть очень тяжелыми как для отрасли, так и для тех, кто пользуется услугами предприятий теплокоммунэнерго. То, что люди будут протестовать и прекратят платить по тарифам, это уже доказанный факт», - сказал он.

В.ЯКОВЕНКО добавил, что в результате повышения тарифов предприятия ТКЭ получат средств меньше, чем до их повышения.

Глава АТКУ считает, что дополнительной возможностью для привлечения инвестиций в ЖКХ станет снятие запретов и ограничений на установку систем автономного отопления.

«Только снятие запретов и ограничений на автономное отопление приведет к тому, что инвестиции населения в эту отрасль составят не менее 3 млрд. грн. ежегодно. Если же правила игры станут более прозрачными на рынке теплоснабжения и уйдет монополизм с рынка, и малый, и средний и большой украинский бизнес может вложить в этот рынок не менее нескольких десятков миллиардов гривен ежегодно», - считает эксперт