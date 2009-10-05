Киеве представили восстановленный переходной шахматный Кубок Ноны Гаприндашвили

Киев. 5 октября. УНИАН. В Киеве официально представлен отреставрированный ювелирным Домом "Лобортас и Карпова" шахматный Кубок Ноны Гаприндашвили, который был серьезно поврежден при транспортировке из Германии в Украину.

На пресс-конференции в УНИАН, посвященной этому событию, соучредитель и творческий директор ювелирного Дома «Лобортас и Карпова» Ирина КАРПОВА и кавалер ”Ордена Фаберже”, председатель ювелирного Дома ”Лобортас и Карпова” Игорь ЛОБОРТАС передали восстановленный Кубок Ноны Гаприндашвили президенту Шахматной Федерации Украины Виктору ПЕТРОВУ.

Как отмечалось на пресс-конференции, ювелирный Дом "Лобортас и Карпова" - единственная компания в Украине, которая согласилась провести сложную реставрацию. В знак благодарности В.ПЕТРОВ вручил представителям ювелирного дома почетные грамоты: от Шахматной федерации Грузии за проведенную работу над реставрацией Кубка Ноны Гаприндашвили и от Шахматной Федерации Украины за большую помощь в восстановлении Кубка.

Также руководству ювелирного дома была вручена грамота Министерства семьи, молодежи и спорта Украины.

И.КАРПОВА отметила, что поскольку работа авторская, она требовала чрезвычайно аккуратной работы и немалых усилий: “Сложностей было очень много, потому что это авторская работа грузинского ювелира, выполненная в своей специфической технике из серебра и золота даже тех проб, с которыми мы не работаем. Была масса нюансов”. По ее словам, для восстановления Кубка пришлось реставрировать и холодные эмали, и золотые филигранные вставки. Во время реставрационных работ все время поддерживалась связь с грузинской стороной, проводились консультации по технике исполнения Кубка. В целом работали над кубком около 4-х месяцев.

“Мы считаем, это важен меценатский вклад в развитие шахматного дела в нашей стране”, - сказал в свою очередь И.ЛОБОРТАС.

По его информации, финансирование реставрации Кубка проходило за счет средств компании, к которым была добавлена лишь незначительная сумма, – это компенсация авиакомпании “Люфтганза” (на борту самолета которой Кубок был поврежден) в сумме 2 тыс. 400 грн.

“В данном случае это мы делаем за собственные средства. Это труд нескольких мастеров и он оценивается достаточно высоко. Если бы мы за это время сделали какую-то работу, которая должна была бы идти на продажу, израсходовали бы то же время и те же усилия, то, я думаю, что такая работа оценивалась бы в десятки тысяч гривен”, - сообщил И.ЛОБОРТАС, отвечая на вопрос об объема израсходованных на реставрацию Кубка средств.

В.ПЕТРОВ отметил, что 15-17 октября в Греции в Салониках будет проходить Всемирный конгресс ФИДЕ, где он планирует доложить о восстановлении Кубка Ноны Гаприндашвили, который является переходным.

По информации В.ПЕТРОВА, пока неизвестны результаты расследования уголовного дела, возбужденного милицией по факту повреждения Кубка. Он сообщил, что в багаж это произведение искусства заставили сдать спортсменов при их пересадке из самолета в самолет в аэропорту Франкфурта, до этого – то есть из Дрездена – Кубок находился в салоне самолета рядом с шахматистами.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября 2008 г. Украинская сборная по шахматам по возвращении с Всемирной шахматной Олимпиады в Германии, прибыв в аэропорт «Борисполь», обнаружила, что полученный ими кубок поврежден. После того, как информация появилась в СМИ, руководитель делегации сборной Украины по шахматам Леонид ТИМОШЕНКО обратился к милиции по поводу этого случая. Как выяснилось, после прилета из Дрездена во время пересадки в аэропорту Франкфурта украинская команда сдала трофей в багаж, положив его в обычную сумку без соответствующей упаковки.

В «Борисполе» заявили, что проблемы с Кубком сборной Украины по шахматам возникли из-за его неправильной упаковки.