Назначение руководителей местных госадминистраций должно контролироваться Президентом – эксперт

Киев. 5 октября. УНИАН. Политолог Александр ПАЛИЙ считает, что назначение руководителей местных государственных администраций должно контролироваться Президентом.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что на данный момент продолжается конфликт между Секретариатом Президента и Кабинетом министров, касающийся назначения руководителей областных и районных госадминистраций, напомнив, что согласно Конституции губернаторов назначает Президент по представлению премьер-министра.

При этом А.ПАЛИЙ заявил, что правительство фактически пытается взять под свой контроль эти властные инстанции, предлагая Президенту для назначения абсолютно неприемлемые кандидатуры.

Как пример он привел ситуацию в Киевской области, где, по его словам, мэр одного из городов подарил премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО сертификат на “звезду с неба”, а она со своей стороны решила ему отблагодарить, “подарив Киевскую область”. Политолог назвал эту ситуацию образцом откровенного подхалимажа, когда “тот, кто восхваляет больше всего, тот и получает больше всего”.

По словам эксперта, подобная борьба между разными ветвями власти не украшает ни одну из сторон. По убеждению А.ПАЛИЯ, было бы целесообразно, чтобы назначение руководителей местных администраций было подконтрольно Президенту. Он отметил, что эти органы должны иметь серьезные контролирующие функции, а также руководители администраций должны получить полномочия координации с правоохранительными органами.

Как сообщал УНИАН, должность председателя Киевской ОГА оставалась вакантной после назначения Веры УЛЬЯНЧЕНКО главой Секретариата Президента 19 мая.

20 июня источник в правительстве сообщил, что между премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО и В.УЛЬЯНЧЕНКО согласована кандидатура Виктора ВАКАРАША на должность губернатора Киевской области.

22 июля Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство предложило Президенту назначить на должность губернатора Киевской области мэра города Украинка (Киевская область) Павла КОЗЫРЕВА.

18 сентября Президент своим указом назначил В.ВАКАРАША председателем Киевской облгосадминистрации.

В Кабмине после этого заявили, что премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО не подписывала представления на эти назначения. “Правительство на своих заседаниях не обсуждало эти кандидатуры, соответствующие кадровые вопросы не включались в повестку дня и решений принято не было”, - отмечалось в сообщении.

22 сентября Окружной административный суд столицы по иску П.КОЗЫРЕВА приостановил действие указа Президента о назначении В.ВАКАРАША председателем Киевской облгосадминистрации.

24 сентября суд отменил свое решение о приостановке действия указа Президента от 17 сентября о назначении В.ВАКАРАША председателем Киевской ОГА из-за выявленных новых обстоятельств по делу. В частности, Секретариат Президента предоставил суду информацию о том, что глава государства рассматривал представление правительства относительно кандидатуры П.КОЗЫРЕВА, но не поддержал это представление.