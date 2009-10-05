В Киеве с лета работают дорожные патрули Украинской службы спасения

Киев. 5 октября. УНИАН. В Киеве с лета организована работа дорожных патрулей Всеукраинской общественной организации “Украинская служба спасения” (УСС), которые выезжают для оказания первой самой скорой помощи при серьезных дорожно-транспортных происшествиях.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель УСС Павел ДЫБА.

По его словам, это новое подразделение УСС, аналогов которому не существует в Украине, было создано с целью, в частности, снижения травматизма на дорогах и увеличения вероятности своевременного оказания первой медицинской помощи при ДТП. Сейчас на улицах столицы ежесуточно дежурят 10 патрулей.

Начальник Департамента по вопросам транспорта и безопасности на автодорогах при УСС Александр КОРНИЙЧУК сообщил, что решение о создании таких дорожных патрулей было принято советом управления УСС в июне этого года. Эксперимент был внедрен сначала в одном районе столицы – Дарницком. Началось все с двух патрулей на мотоциклах, которые можно было распознать по графическому изображению “УСС” и изображению Красного креста. Водители мотоциклов – члены и работники УСС, которые прошли специальный курс обучения по реагированию на чрезвычайные ситуации при Академии УСС и специальный курс парамедиков при Украинском научно-практическом центре экстренной медицины и медицины катастроф. “Они имеют третью категорию парамедиков. За рубежом такие специалисты работают в выездных каретах скорой медицинской помощи”, - сказал А.КОРНИЙЧУК.

Всего в патрулировании одного района было задействовано только 6 инспекторов УСС, но их работа обратила на себя внимание руководства района.

“Первым государственным органом, который способствовал и проявил серьезное внимание к работе и возможностям УСС, стала Дарницкая райгосадминистрация”, - сообщил руководитель департамента. По словам А.КОРНИЙЧУКА, 29 июля с райадминистрацией был подписан договор о сотрудничестве и в настоящее время ведется работа над созданием районного отдела УСС.

По словам А.КОРНИЙЧУКА, в большинстве случаев патрули УСС, благодаря тому, что они пользуются мотоциклами, прибывают первыми на место ДТП, поскольку могут обойти заторы. Кроме первой экстренной доврачебной помощи, они ограждают место ДТП и принимают меры по регулированию и возобновлению дорожного движения, а также оказывают практическую помощь инспекторам ГАИ. Информацию о ситуации на дорогах в УСС получают благодаря сотрудничеству с милицией и ГАИ.

На сегодняшний день помощь в сложных ДТП готовы предоставлять 10 дорожных патрулей УСС, которые выезжают на улицы города ежесуточно.

“На такую работу УСС сразу обратили внимание представители властей в Киеве, Одессе, Харькове, Донецке, Ужгороде, Виннице. В настоящее время ведутся деловые переговоры, и мы ждем предложения по вопросам сотрудничества и партнерства”, - сообщил А.КОРНИЙЧУК.

В свою очередь, начальник Главного управления УСС Андрей ДЫБА сообщил, что организация финансирует обучение специалистов для работы в патрулях, их экипировку, а также содержание транспортных средств и обеспечение всем необходимым для оказания медицинской помощи. На мотоциклы организация денег на тратила, поскольку на работу принимались люди, которые уже их имели.

Как сообщили на пресс-конференции, УСС – это четко структурированная общественная организация. “Есть Главное управление УСС, Главное управление УСС в Киеве, ГУ в АРК, 17 функционирующих управлений в областях Украины и 7 зарубежных представительств”, - сообщил П.ДЫБА. По его данным, в целом по всей Украине ежедневно к исполнению обязанностей приступают 4 тысячи 300 сотрудников УСС. Подавляющее большинство - ветераны МВД, МЧС, Министерства обороны, СНБО и др.

Организация сотрудничает с Секретариатом Президента Украины, Генпрокуратурой, Институтом проблем национальной безопасности Украины, Верховной Радой, Министерством транспорта, МВД и другими государственными структурами, а также с рядом общественных организаций.