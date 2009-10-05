ПАСЕ осудила невыполнение Россией рекомендаций Совета Европы относительно последствий войны с Грузией – Герасимьюк

Киев. 5 октября. УНИАН. Депутат Верховной Рады Украины, член украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Ольга ГЕРАСИМЬЮК отметила, что ПАСЕ осудила невыполнение Россией рекомендаций Совета Европы, касающихся последствий войны с Грузией.

Об этом она сообщила на пресс-конференции в УНИАН, комментируя результаты рассмотрения этого вопроса на очередной сессии ПАСЕ.

Депутат отметила, что в одобренном 29 сентября депутатами ПАСЕ докладе «Война между Грузией и Россией: ситуация спустя год» выражается обеспокоенность давлением, которое оказывается в Абхазии и Южной Осетии и может привести к дестабилизации ситуации. По ее словам, Ассамблея осудила этнические чистки грузин в Южной Осетии во время и после прошлогодней войны. Также О.ГЕРАСИМЬЮК сообщила, что ПАСЕ выразила сожаление по поводу отказа России, Абхазии и Южной Осетии допустить в эти регионы представителей мониторинговой миссии Евросоюза, а также по поводу блокирования Россией в ООН и ОБСЕ вопросов о продлении мандата миссий наблюдателей этих организаций в Грузии. По ее словам, кроме этого ПАСЕ выразила сожаление по поводу того, что Россия так и не выполнила предыдущие рекомендации Совета Европы относительно последствий войны с Грузией.

Также депутат напомнила, что до этого за подписью 72 депутатов было внесено предложение лишить Россию права голоса в организации за действия в Южной Осетии в прошлом году. Такая инициатива была выдвинута из-за невыполнения Россией предыдущих резолюций ПАСЕ по этому вопросу. О.ГЕРАСИМЬЮК осудила неподдержку этого предложения депутатами ПАСЕ, заявив, что это означает кризис в самом Совете Европы. Она также раскритиковала доклад швейцарского депутата Андреаса ГРОССА по этому вопросу, добавив, что его назначение докладчиком лоббировалось представителями российской делегации.

Как сообщал УНИАН, ПАСЕ считает, что Россия сознательно не выполняет рекомендации Совета Европы, касающиеся последствий войны с Грузией. Об этом говорится в одобренном 29 сентября депутатами ПАСЕ докладе «Война между Грузией и Россией: ситуация спустя год».

1 октября ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации. Ассамблея поддержала проект доклада швейцарского депутата А.ГРОССА 88-ю голосами «за» при 35 против и 10 воздержавшихся.

В документе обращается внимание на тот факт, что делегация России в ПАСЕ не имеет прямого влияния на действия российской власти. При этом Ассамблея выразила убеждение в необходимости создания диалога между Россией, Грузией и Ассамблеей.

Депутаты ПАСЕ выразили сожаление по поводу того, что Россия не выполнила практически ни одного ключевого требования Ассамблеи, а также по поводу того, что российские депутаты – члены делегации в ПАСЕ - публично заявляли о невыполнении Россией требований Ассамблеи.

Настоящим же документом ПАСЕ фактически признала Россию страной с «больной демократией». «Совет Европы – не столько «Дом демократии», сколько своеобразный европейский госпиталь демократии, и процесс лечения не может базироваться на изгнании больных и ранених”, - написано в пункте 18 раздела «Последствия санкций» доклада А.ГРОССА.