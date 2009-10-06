Международный фестиваль спортивной гимнастики «Золотая Лилия» расцвел на PLAY

На PLAY появилась хроника Международного фестиваля спортивной гимнастики «Золотая Лилия».

Название «Золотая Лилия» сегодня известно практически каждому, и не просто известно - оно ассоциируется с благотворительностью и спортом. Этот Международный фестиваль художественной гимнастики был впервые организован в 2001 году благотворительным фондом «Здоровье поколений». За три года своего существования «Золотая Лилия» успела стать не просто громким событием, а настоящим праздником спорта. Чего только стоит список гостей: в «Золотой Лилии» участвовали олимпийские чемпионы, известные гимнасты, балетные и спортивные коллективы из многих уголков планеты.

Даже если Вам не посчастливилось побывать на этом уникальном фестивале, это не значит, что Вы его пропустили. Теперь Вы тоже можете пережить волнующие моменты этого зрелищного и красивого шоу, причём в любое удобное время. Такую возможность дарит всем своим пользователям видеохостинг PLAY. Там Вы найдёте все архивные видеозаписи «Золотой Лилии» с 2006 по 2008 годы: спортивные представления и выступления приглашённых звёзд эстрады, как в полной версии, так и в отдельных нарезках.

Архив «Золотой Лилии» - это не всё, что готовит поклонникам Фестиваля самый популярный онлайновый видеохостинг PLAY. Скоро на нем появится выпуск еще одного проекта - благотворительного гала-концерта «SOSтрадание», призванного привлечь внимание общества к проблеме ВИЧ. Пользователи PLAY смогут собственными глазами увидеть зрелищное шоу при участии олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой, популярных исполнителей Ани Лорак, Виталия Козловского, Тины Кароль, Наталии Могилевской, Гайтаны, Кати Чили, Алены Винницкой и других известных артистов.