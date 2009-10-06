Большинство украинцев выступают за введение президентской или президентско-парламентской республики – опрос

Киев. 6 октября. УНИАН. Большинство украинцев выступают за введение президентской или президентско-парламентской республики.

Такие результаты проведенного социологического исследования обнародовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Всеукраинской ассоциации политических наук Валерий БЕБИК.

Он отметил, что ассоциация провела свое социологическое исследование на базе 17 высших учебных заведений разных регионов Украины, всего было опрошено 1646 человек. По словам В.БЕБИКА, опрос был проведен с целью выяснить, какую именно форму организации государственной власти украинцы хотели бы иметь в своей стране. Он добавил, что также этот опрос проводился с целью включиться в процесс обсуждения предложенных Президентом изменений к Конституции.

В.БЕБИК отметил, что, согласно полученным результатам, 52,2% опрошенных граждан выступают за введение президентской или президентско-парламентской республики. Введение парламентской или парламентско-президентской республики поддерживают 36% опрошенных.

Комментируя эти результаты, председатель ассоциации отметил, что они свидетельствуют о том, что людям “беспорядок в стране надоел”. При этом он добавил, что полученные как на востоке, так и на западе страны данные существенно не отличаются, то есть региональных разногласий в результатах опроса фактически нет.

В.БЕБИК также отметил, что ответы на другие вопросы показали, что 90,4% украинцев выступают за введение двухпалатного парламента. При этом 91,2% опрошенных выступили против существования “закрытых” партийных списков на парламентских выборах.