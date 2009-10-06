Депутат Киселев призывает Януковича уйти с должности лидера Партии регионов

Киев. 6 октября. УНИАН. Народный депутат Василий КИСЕЛЕВ (фракция ПР) призывает Виктора ЯНУКОВИЧА уйти с должности лидера Партии регионов.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В.КИСЕЛЕВ отметил, что не против того, чтобы В.ЯНУКОВИЧ баллотировался на должность Президента, однако призвал его на съезде ПР поднять вопрос о смене лидера партии. Свою позицию В.КИСЕЛЕВ объяснил нарушениями В.ЯНУКОВИЧЕМ программных принципов партии и, соответственно, невозможностью занимать должность лидера партии. Он отметил, что “есть люди, которые могут достойно сменить нынешнего лидера партии”, однако отказался назвать их фамилии.

В.КИСЕЛЕВ также обвинил В.ЯНУКОВИЧА в “ведении игры” с действующим Президентом Виктором ЮЩЕНКО. По его словам, такие игры могут привести к срыву выборов Президента, и “ЮЩЕНКО продолжит мучить страну”.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября президиум политсовета Партии регионов решил исключить В.КИСЕЛЕВА из рядов партии за «нанесение вреда ее репутации и нарушение требований устава» и отозвать В.КИСЕЛЕВА из членов политсовета ПР.

17 сентября В.КИСЕЛЕВ заявил о добровольном выходе из Партии регионов. При этом он сказал, что не намерен по собственной инициативе покидать фракцию «регионалов» в ВР. «Если они меня исключат из фракции - это их воля. Сам я из фракции не уйду, поскольку, по закону, я потеряю депутатский мандат. Я этой глупости не сделаю, такого подарка я никому не дам», - сказал парламентарий.

В.КИСЕЛЕВ также заявил, что В.ЯНУКОВИЧ «передал власть в Крыму криминалитету».