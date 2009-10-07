В Донецке собрались звезды мирового балета

В культурной жизни Донецка нынче происходит одно из самых значимых событий региона — 16 Международный фестиваль «Звезды мирового балета». На торжество съехались знаменитые танцоры – российская балерина Анастасия Волочкова, народные артисты Грузии и России Нина Ананиашвили и Василий Ахметели, всемирно известный хореограф Раду Поклитару, прима-балерина Штатс-оперы Яна Саленко, руководитель Берлинского государственного балета Владимир Малахов, кубинский танцор Родриго Альмаралес, балерина большого балета в Белоруссии Екатерина Олейник, солисты Национальной оперы Украины Екатерина Ханюкова и Андрей Писарев, артисты балета Японии, Южной Кореи.

Открылся фестиваль прекрасной постановкой балета «Жизель», после которой публика высказала предположение, что Донецк по праву может считать себя культурным центром Украины.

«Ни один город мира не собирал у себя столько талантливых личностей одновременно. В этом году подготовка к мероприятию было очень сложной, деньги на организацию фестиваля, как говорится, собирали «с миру по нитке». Но благодаря усилиям друзей фестиваля, моих друзей, друзей артистов – фестиваль состоялся. Зрители оценят шесть прекраснейших выступлений на сцене театра, - говорит народный артист Украины, художественный руководитель Донецкого государственного академического театра оперы и балета Вадим Писарев. – Особую благодарность хочу высказать Раисе Богатыревой и нашему спонсору – национальному интернет-порталу UKR.NET».

10 октября, в вечер закрытия фестиваля на донецкую сцену взойдет максимальное количество звезд из России, Германии, Чехии, Японии, Кубы, Белоруссии, Франции и Казахстана. А Донецкий театр, по словам Вадима Писарева, планирует показать сцену из новой постановки «Ромео и Джульетта».