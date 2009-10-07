Соколовский отмечает, что «Нафтогаз» в очередной раз рассчитался за российский газ за счет привлеченных средств

Киев. 7 октября. УНИАН. Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ отмечает, что НАК «Нафтогаз Украины» в очередной раз рассчитался за потребленный в сентябре российский природный газ не за счет средств от прямой профильной деятельности компании.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Расчет в очередной раз в значительной мере осуществлен не за счет средств от прямой профильной деятельности компании «Нафтогаз Украины», - сказал он.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ напомнил, что профильной деятельностью компании является продажа газа потребителям и услуги по транзиту газа.

«Компании пришлось привлекать средства другие…», - добавил он.

По его словам, компания использовала в расчетах за российский газ всего около 130 млн. долл. США собственных средств.

Как сообщал УНИАН, 6 октября НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в сентябре этого года российский газ.

В сентябре компания закупила около 2 млрд. куб. м российского газа на сумму около 400 млн. долл.

Напомним, в августе-сентябре «Нафтогаз Украины» для расчета с «Газпромом» осуществлял частичную продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), внесенных в уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» правительством, «Ощадбанку» с обязательством их обратного выкупа (РЕПО-сделки).

Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сегодняшнего дня своевременно и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.