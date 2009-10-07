Политологи сомневаются в реализации президентских изменений к Конституции до выборов

Киев. 7 октября. УНИАН. Председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО и председатель совета "Лаборатории законодательных инициатив" Игорь КОГУТ сомневаются, что предложенные Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО изменения к Конституции будут приняты до выборов главы государства.

Такое мнение они выразили сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос журналистов.

"Глядя на то, в частности, как работает Верховная Рада, нет шансов и не нужно. Главное, чтобы то, что наработано, не было отброшено потом", - сказали они.

Вместе с тем А.ЧЕРНЕНКО информировал, что по итогам проведенных в регионах 40 круглых столов, на которых обсуждались президентские конституционные предложения, можно сделать вывод, что "все признавали, что этот текст (изменений в Конституцию - УНИАН) лучший в конституционном процессе". Кроме того, более 60% участников обсуждения поддерживают реформирование власти ради сохранения сегодняшних демократических ценностей.

В то же время, отметил А.ЧЕРНЕНКО, законодатели, эксперты считают, что "над текстом нужно еще поработать". Именно поэтому во время обсуждения конституционных изменений в регионах были выработаны почти 150 предложений, переданные в Национальный институт стратегических исследований.

В свою очередь, И.КОГУТ отметил, что в регионах большинство участников обсуждения, в первую очередь, интересовались изменениями процедуры выборов в парламент, его двухпалатностью, изменениями к процедуре самоуправления, судебной системе и др. И.КОГУТ отметил, что в настоящее время важным является сам факт процесса всенародного обсуждения изменений к Конституции, поскольку это "является признаком нашей европейскости", и эти демократические принципы нужно сохранить. При этом эксперт также высказал мнение, что было бы хорошо, если бы к такому обсуждению приобщились все основные кандидаты, которые будут принимать участие в президентской гонке.