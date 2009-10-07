Нынешняя коалиция будет оставаться легитимной, пока фракция НУ-НС не проголосует за выход из нее – Костенко

Киев. 7 октября. УНИАН. Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО заявляет, что нынешняя парламентская коалиция будет оставаться легитимной, пока фракция “Наша Украина – Народная самооборона” не проголосует за выход из ее состава.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН, посвященной отзыву из состава коалиции двух народных депутатов от УНП.

Ю.КОСТЕНКО отметил, что согласно Конституции субъектами формирования коалиции являются не народные депутаты, а фракции, и решение о выходе из коалиции должна принять фракция НУ-НС.

“Мы этот вопрос уже ставили и будем ставить, но до тех пор, пока не наберется юридическое большинство голосов депутатов, необходимое для проведения этого решения внутри фракции, нынешняя коалиция будет юридически правомочна”, - сказал он.

Ю.КОСТЕНКО сказал, что УНП предприняла свой “политический шаг” (отозвав из состава коалиции двух народных депутатов - УНИАН), и теперь должны определиться депутаты, представляющие другие политические силы в блоке НУ-НС, который был сформирован девятью партиями.

Лидер УНП считает, что каждая политическая сила накануне президентских выборов будет формировать свою позицию о поддержке того или другого кандидата.

“Ведутся переговоры, чтобы фракция НУ-НС поддержала так называемого единого кандидата от национально-демократических сил, поэтому какими будут дальнейшие действия народных депутатов нашей фракции, я пока прогнозировать не могу”, - сказал он.

Отвечая на вопрос, будут ли отозванные УНП депутаты Ярослав ДЖОДЖИК и Александр КЛИМЕНКО принимать участие в голосованиях фракции, Ю.КОСТЕНКО сказал: “Если говорить о голосовании, то наши депутаты свободны от тех обязательств, которые они имели в коалиции”.

Он также опроверг утверждение, что распад коалиции может привести к новой волне политического кризиса. “Мы таких угроз не видим”, - сказал Ю.КОСТЕНКО.

По его словам, в Верховной Раде этого созыва большая часть времени тратилась на политическое противостояние Партии регионов и БЮТ. “Верховная Рада как законодательный орган не могла дать ответы на самые неотложные вопросы, которые касались национальных интересов. В частности, по поводу войны в Грузии и письма МЕДВЕДЕВА”, - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 октября, лидер УНП Ю.КОСТЕНКО заявил, что партия отзывает двух своих народных депутатов Я.ДЖОДЖИКА и А.КЛИМЕНКО из состава коалиции.

Он сказал, что УНП не входила в состав коалиции и только делегировала двух своих депутатов в ее состав, чтобы парламент имел легитимный статус и не были объявлены внеочередные выборы.

За время пребывания этих двух депутатов в коалиции, сказал Ю.КОСТЕНКО, УНП внесла правительству ряд предложений по улучшению ситуации в стране, однако Кабмин не принял их во внимание.

«Эти примеры свидетельствуют о том, что нас видели только как своего рода политическую ширму для того, чтобы правительство занималось популизмом в своей подготовке к выборам. УНП также принимает участие в выборах, поэтому тема коалиции себя исчерпала и сотрудничества не вышло», - сказал он.

Ю.КОСТЕНКО отметил, что именно поэтому УНП приняла решение отозвать двух депутатов из состава коалиции.