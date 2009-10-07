В Украине начинает работу проект “Публичные лекции Полит.UA”

Киев. 7 октября. УНИАН. Сегодня в Украине начнет работу проект “Публичные лекции Полит.UA”.

Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН председатель редакционного совета “Полит.ру” Дмитрий ИЦКОВИЧ.

По его словам, проект “Публичные лекции Полит.UA” - это новый совместный проект “Полит.ру” и издательства О.Г.И.

В рамках проекта “Публичные лекции Полит.UA” сегодня в пресс-клубе кинотеатра “Жовтень” состоится лекция известного экономиста и общественного деятеля России, завкафедрой прикладной институциональной экономики Экономического факультета МГУ им. М.Ломоносова Александра АУЗАНА на тему: “Национальная формула модернизации”.

В рамках проекта также будут проходить выступления ведущих ученых, деятелей культуры России, Украины и других стран. В частности, 21 октября состоится лекция политолога Владимира ПАСТУХОВА, 4 ноября - лекция специалиста в области семиотики, лингвистики и других областей когнитивистики Татьяны ЧЕРНИГОВСКОЙ. Видеозаписи и стенограммы лекций будут публиковаться в специальном разделе “Полит.ру” ( www.polit.ru), а также на сайте с украинским доменом, который стартует в октябре.

Научный редактор “Полит.ру”, куратор проекта “Полит. UA” Борис ДОЛГИН отметил, что проект направлен на создание в Украине площадки для интеллектуальных дискуссий. «Проект создан для того, чтобы люди, которые обладают определенным запасом знаний, имеют свое собственное мнение по вопросам, которые обсуждает общество, могли иметь возможность высказать свое мнение и послушать мнение других, т.е. это площадка для дискуссий»,- сказал он.

Б.ДОЛГИН также отметил, что, хотя проект и начинает работу накануне президентских выборов в Украине, политические дебаты проводиться не будут. «Чего мы точно не хотим - это политических дебатов. Мы хотим содержательный разговор. Никого из кандидатов в президенты мы приглашать не собираем, формат не тот», - сказал он.

Б.ДОЛГИН также сообщил, что помимо лекций, которые в ближайшее время будут проводиться один раз в две недели, а потом каждую неделю, планируется также со временем открыть интеллектуальное кафе.

«Мы обязательно будем заниматься таким конфликтогенным полем как история, но не исторической политикой как битвой «стенка на стенку», а наукой историей и тем, как ее общественное преломление может участвовать в формировании идентичностей не через создание образа «врага», а через внимание к человеку, его жизни, представлениям, трагедиям и творческим победам. Будем говорить о состоянии и перспективах других социальных, гуманитарных, естественных наук, о том, как устроено общество», - сказал он. По словам Б.ДОЛГИНА, к дискуссиям также планируется привлечь студенческую аудиторию.