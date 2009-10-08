«Электоральная ситуация в городах Украины накануне президентских выборов»

Исследование на тему «Электоральная ситуация в городах Украины с населением больше 100 тыс. человек по состоянию на конец сентября 2009 г.» проведено Центром социальных технологий «Социополис» в период с 21 по 27 сентября 2009 г. (полевой этап).

Объект исследования – электоральные установки и социально-политические ориентации дееспособного населения городов 100 тыс.+ в возрасте 18 лет и старше.

Предметом исследования являются рейтинги как «основных» кандидатов, так и «новых» политиков, принимающих участие в президентской предвыборной гонке, а также особенности электората кандидатов.

Цель исследования: определение электоральных предпочтений избирателей в средних и крупных городах Украины, их динамики и социально-демографической специфики. Нас особенно интересовали эффекты влияния пиар-кампании на электоральную ситуацию, которые проявляются именно в средних и больших городах. Избиратели в сельской местности являются менее доступными для информационных воздействий.

Метод сбора информации: телефонный опрос САТІ.

Выборка вероятностная случайная, равнонаполненная по областям. Отображает структуру городского (города с числом жителей от 100 тысяч) населения в областях по полу и возрасту.(18 лет и старше).

Предельная ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,0%, с вероятностью 0,95. Объём выборки составил 2400 респондентов.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

1. Электоральная активность городского населения Украины

Электоральная активность городского населения довольно высока – 79,4%. Колеблющихся насчитывается 12%, а тех, кто не хочет идти на выборы 8,6%. Причём следует отметить, что чем ближе к выборам, тем выше электоральная активность украинцев. С начала августа по конец прогнозная активность плавно выросла с 70,3% до 79,4% в основном за счёт увеличения количества тех, кто намерен голосовать (58,2% и 69% соответственно). Доля же намеренных голосовать снизилась с 12,1% до 10,4%. Также падает и количество колеблющихся – с 14,9% до 12%.

Ещё стремительнее снижается общее количество не желающих голосовать (с 14,8% в начале августа до 8,6% в конце сентября). Т.е. рост желающих голосовать происходит не столько за счёт колеблющихся (они, по всей видимости, будут «тянуть» до последнего), сколько за счёт тех, кто по мере приближения к выборам изменил свою позицию и готов проголосовать.

2. Востребованность «новых» политиков

К «молодым» политикам в целом городское население Украины относится преимущественно негативно (71%). На фоне доминирующего представления о том, что нет достойных «молодых» политиков, которых бы горожане хотели видеть как участников избирательной гонки, выгодно выделяются А.Яценюк, С.Тигипко и А.Гриценко (12%, 8,2% и 2,1% соответственно). Приближение выборов даёт «новым» политикам ряд преимуществ. Уровень их неприятия обществом невысок.

«Второй эшелон» молодых политиков представлен кандидатурами Анатолия Гриценко (2,1%) и Олега Тягнибока (1,8%). От 1 до 1,5% поддерживают Юрия Луценко и Николая Катеринчука. Меньше 1% поддержка таких политиков как Валерий Коновалюк, Леонид Черновецкий и Вячеслав Кириленко. Фактически А. Яценюк в «помаранчевом», а С.Тигипко в «бело-синем» лагере «молодых» политиков являются фаворитами. Политики же из других лагерей какой-либо значимой поддержки не имеют.

3. Рейтинги кандидатов на пост главы государства

В электоральных симпатиях городского населения Украины наметилась тройка фаворитов: В.Янукович, Ю.Тимошенко, А.Яценюк. Голосовать городское население Украины намерено, в первую очередь, за Виктора Януковича – 15,1%. Вслед за ним идут Юлия Тимошенко (9,2%) и Арсений Яценюк (8,2%), затем за Сергея Тигипко и Петра Симоненко – 4,8 и 2% соответственно. Такие кандидаты как Олег Тягнибок и действующий Президент Виктор Ющенко набирают по 1,1% каждый. Поддержка остальных кандидатов составляет меньше 1% . Следует, однако, учесть, что всё изложенное происходит, по всей видимости, в ситуации высокой неопределённости выбора респондентов: 35,2% не определившихся; 6,9% не пойдут на выборы и 12,9% собираются проголосовать против всех кандидатов.

4. «Анти»- рейтинги кандидатов на пост главы государства

Абсолютным лидером электоральных антипатий среди городского населения Украины является действующий Президент Виктор Ющенко – 42,6%. За ним со значительным отрывом следуют Виктор Янукович и Юлия Тимошенко – 25,7% и 22,8%. Позитивный баланс электоральных симпатий и антипатий в обществе имеют лишь А.Яценюк и С.Тигипко. Баланс рейтингов других политиков либо находится в пределах статистической погрешности выборки, либо отрицательный.

5. Избирательная специфика в социально-демографическом и территориальном разрезе

Электоральная активность зависит в первую очередь от рода занятий опрошенных, во вторую – от возраста и уровня образования, в третью – от дохода. Что касается самого электорального выбора, то на него оказывают значимое влияние область проживания респондентов, их род занятий и образование (именно два последних признака объясняют влияние дохода).