Компания “Контакт-Инвест” до конца года введет в эксплуатацию жилкомплекс в Киеве

Киев. 8 октября. УНИАН. Компания “Контакт-Инвест” до конца текущего года введет в эксплуатацию жилищный комплекс бизнес-класса «Victoria» по просп. Победы, 119-121 в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщил директор строительной компании “Контакт-Инвест” Евгений ЧЕРНЕЦКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«На сегодня объект готов. Мы его вводим в эксплуатацию», - сказал он.

Е.ЧЕРНЕЦКИЙ уточнил, что комплекс планируется ввести в эксплуатацию «через месяц-два».

Директор компании отметил, что сумма инвестиций в строительство комплекса составляет 250 млн. грн. собственных и привлеченных средств. Компания в январе-феврале т.г. рассчиталась по кредиту на строительство комплекса, полученному в банке «Форум».

Е.ЧЕРНЕЦКИЙ сообщил, что данный жилкомплекс был отобран по итогам конкурса с элементами аукциона на получение государственной поддержки по достройке объектов незавершенного строительства со степенью готовности выше 70%. Однако компания отказалась от господдержки, поскольку нашла инвесторов – частных лиц.

Он пояснил, что для того, чтобы не приостанавливать строительные работы, компания вложила в строительство собственные средства.

«Мы вложили свои деньги. Заложили свои персональные квартиры, активы и не остановились. За счет этого уже в январе все наши кредиты были выплачены», - уточнил Е.ЧЕРНЕЦКИЙ.

По словам директора компании, жилищный комплекс «Victoria» состоит из двух 25-этажных монолитно-каркасных двухсекционных домов и двух административных 6-этажных зданий. Комплекс рассчитан на 436 квартир. Стоимость квадратного метра в комплексе составляет 12-13 тыс. грн. На сегодняшний день в комплексе продано около 70% квартир.

Общая площадь комплекса составляет 67 тыс. кв. м, жилая площадь – 34 тыс. кв. м, площадь нежилых помещений – 5 тыс. кв. м. В нем предусмотрен подземный паркинг на 140 машиномест и гостевая автостоянка. В комплексе также разместятся студия йоги, кафе, ресторан, придомовой сквер, продуктовый магазин. Площадь земельного участка составляет 1,3 га.

Строительство комплекса началось во втором квартале 2007 года.

Е.ЧЕРНЕЦКИЙ также отметил, что компания пока не планирует начинать строительство новых объектов.

По его словам, у компании было пять проектов, из которых от двух компания отказалась, два – продала прошлой осенью.

Е.ЧЕРНЕЦКИЙ добавил, что в портфеле компании есть земельный участок площадью около 1 га на Осокорках, где рассматривается возможность в 2010 году начать строительство бюджетного поселка из около 40 домов. Предусматривается, что дома стоимостью до 100 тыс. долл. будут расположены на участках площадью около 2 соток.

Справка УНИАН. Строительная компания полного цикла «Контакт-Инвест» основана в 2005 году, занимается строительством жилья.

Компания выступает застройщиком, генподрядчиком и инвестором строительства жилищного комплекса "Victoria" с объектами социальной инфраструктуры по просп. Победы в Киеве.