Социологи отмечают тенденцию увеличения электоральных симпатий Тигипко как будущего кандидата в Президенты

Киев. 8 октября. УНИАН. Социологи отмечают тенденцию увеличения электоральных симпатий политика Сергея ТИГИПКО как будущего кандидата в Президенты Украины.

Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН результаты социологического исследования «Электоральная ситуация в городах Украины с населением больше 100 тыс. человек по состоянию на конец сентября 2009 года», проведенного Центром социальных технологий «Социополис».

Как отмечается в исследовании, «на фоне доминирующего представления о том, что нет достойных «молодых» политиков, которых бы горожане хотели видеть как участников избирательной гонки, выгодно выделяются Арсений ЯЦЕНЮК (12%) и Сергей ТИГИПКО (8,2%)».

«Фактически А.ЯЦЕНЮК в «помаранчевом», а С.ТИГИПКО в «бело-синем» лагере «молодых» политиков являются фаворитами. Политики же из других лагерей какой-либо значимой поддержки не имеют», - прокомментировал результаты соцопроса научный руководитель «Социополиса» Сергей ЛИТВИНОВ.

При этом социолог выразил мнение, что приближение выборов даёт «новым» политикам ряд преимуществ, а уровень их неприятия обществом является незначительным.

Как также показали результаты исследования, в рейтинге электоральных симпатий городского населения страны после традиционной «тройки» лидеров – Виктора ЯНУКОВИЧА, Юлии ТИМОШЕНКО и А.ЯЦЕНЮКА следует политик С.ТИГИПКО с результатом 4,8%.

«На начало августа 2009 года наше исследование показывало рейтинг С.ТИГИПКО на уровне не более 1,9%. Рост его рейтинга объясняется тем, что он больше воспринимается в обществе как «новый политик», чем А.ЯЦЕНЮК. Последние пять лет С.ТИГИПКО не пребывал во власти, когда была жесткая политическая конкуренция, и основные игроки просто «съедали» друг друга. Поэтому у него отсутствует негативная политическая нагрузка. В тоже время у этого политика есть положительный управленческий опыт роботы на важных государственных постах», - пояснил развитие электоральной ситуации вокруг С.ТИГИПКА аналитик PR-групи «Polittech» политолог Ярослав МАКИТРА.

Исследование проводилось в период с 21 по 27 сентября 2009 года методом телефонного опроса взрослого населения городов Украины, в которых проживают более100 тыс. жителей.

Объём выборки составил 2400 респондентов. Предельная ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,0%, с вероятностью 0,95.