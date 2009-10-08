Западноукраинская интеллигенция призывает политиков-демократов отказаться от участия в выборах в интересах Тимошенко

Киев, 8 октября. УНИАН. Лидеры региональных элит, представители интеллигенции и деловых кругов Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ривненской, Волынской, Черновицкой и Закарпатской областей обратились к потенциальным претендентам в кандидаты в президенты Виктору ЮЩЕНКО, Арсению ЯЦЕНЮКУ, Борису ТАРАСЮКУ, Юрию КОСТЕНКО, Олегу ТЯГНИБОКУ, Анатолию ГРИЦЕНКО с призывом отказаться от своего баллотирования в интересах единого кандидата от демократических сил Юлии ТИМОШЕНКО.

Текст соответствующего обращения сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовала докторант национального университета Прикарпатья имени Василия Стефаника Наталия МАФТИН.

“Мы хотим напомнить политикам, которые именуют себя демократами, главный урок Помаранчевой революции: только единство национально-демократических сил и их кандидатов обеспечило победу В.ЮЩЕНКО. В частности, исключительно важным было то, что свою кандидатуру в его пользу сняла Ю.ТИМОШЕНКО”, - говорится в обращении.

Представители западноукраинской интеллигенции также удивлены заявлением действующего главы государства В.ЮЩЕНКО о намерении баллотироваться на второй срок президентства, поскольку у него “нет никаких шансов на победу, а у общества – рациональной потребности в этом”.

“Лидерство Юлии ТИМОШЕНКО в демократическом лагере не может вызывать сомнений, и именно она способна победить во втором туре Виктора ЯНУКОВИЧА – представителя старой, клановой, коррупционной, антиукраинской системы. Поэтому возникает закономерный вопрос: на чью пользу работают демократические кандидаты, одолевая своего соратника? Безусловно и однозначно – они работают на победу соперника, соответственно – против Украины”, - говорится в обращении.

В свою очередь, директор Института народоведения Национальной академии наук, председатель Львовской краевой организации Конгресса украинской интеллигенции Степан ПАВЛЮК сообщил, что под обращением подписались свыше 200 представителей интеллигенции и деловых кругов Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ривненской, Волынской, Черновицкой и Закарпатской областей.