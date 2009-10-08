«ГАЗЕТА НАШЕГО РАЙОНА» СТАЛА ЯРЧЕ И БЛИЖЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

В журналистике нужен постоянный поиск новых подходов, свежих идей. Читатель тонко чувствует, идет ли его газета в ногу с ним и со временем, или стоит на месте.

С 5 октября «Газету нашего района» киевляне получили в обновленном виде – изменился дизайн и контент, соответственно, появилось больше возможностей для рекламодателя и больше полезной информации для читателя.

Новый дизайн – новые возможности

Первая полоса – «лицо» газеты – теперь будет более яркой по иллюстрированию. Самые актуальные темы выделены таким образом, чтобы они не ускользнули от внимания читателя. Важно и то, что новый дизайн дает больше возможностей для рекламодателя. Теперь можно применять новые приемы выделения рекламных сообщений, использовать нестандартные рекламные блоки, подверстки, баннеры, которые позволяют выделить рекламный блок и сделать его ярче и заметнее для читателя.

Обновленный контент - дольше «жизнь» газеты

Отныне в «Газете нашего района» ведены постоянные потребительские обзоры. Теперь читатель из каждого выпуска сможет узнать, сколько стоит, например, почистить в химчистке зимнюю одежду, где это сделать выгоднее. Куда отправить ребенка на каникулах. Во что «выльется» поход в бассейн. Какая служба такси самая доступная по цене… Темы будут разные, но всегда актуальные в данный момент.

Рубрика «Новости районного масштаба» - особая фишка газеты. Этих новостей нет, пожалуй, ни в одном другом издании. А ведь заметные события киевских жилых массивов тоже интересуют читателей.

В разделе «Новости прилавка» теперь можно найти обзоры товаров и цен на них. Также, в связи с большим количеством поступающих в редакцию вопросов, вводится рубрика «Горсправка». На любой коммунальный, юридический или просто любопытный вопрос читателей редакция газеты даст ответ из уст компетентных специалистов.

Такого рода качественные журналистские материалы, а не перепечатки из Интернета, выгодно отличают «Газету нашего района» от других бесплатных газет, в первую очередь просто рекламны. Наше издание читатель точно возьмет в руки и принесет домой, сохранит полезную информацию надолго.

Усилена и расширена схема распространения.

В дополнение к имеющейся традиционной схеме распространения – через промоутеров на станциях метро в утренний час-пик, с августа газета распространяется на десяти наиболее важных транспортных развязках Киева. Также увеличилось количество стоек в ресторанах быстрого питания, пиццериях и офисах.

Все делается для того, чтобы киевлянин утром в понедельник по пути на работу, обязательно встретился с «Газетой нашего района».

Медиагруппа «ПрессЦЕНТР» является учредителем и издателем Национальной сети городских газет: «Газета по-киевски», «Газета нашего района» (Киев), «Газета по-днепровски», «Газета по-харьковски», «Газета по-одесски», «Газета по-львівськи», «Газета по-донецки»; национальной сети городских порталов. Общенациональный тираж за неделю – 835 000 экз.

«Газета нашего района» – городское информационное издание. Выходит еженедельно тиражом 150 тыс. экз. Аудитория одного номера 151 570 тыс. человек (NRS 2009/1). Распространяется бесплатно по понедельникам в утренний час-пик на станциях метрополитена, перекрестках, а также на стойках в кафе, ресторанах, пиццериях и офисах Киева.