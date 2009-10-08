Хмара считает целесообразным возобновление ядерного статуса Украины

Киев. 8 октября. УНИАН. Народный депутат нескольких созывов, правозащитник, Герой Украины Степан ХМАРА считает целесообразным возобновление ядерного статуса Украины.

Такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам С.ХМАРЫ, Украина должна заявить о выходе из Договора о нераспространении ядерного вооружения, чтобы иметь правовые основания для возобновления своего ядерного статуса. “То есть Украина будет иметь право возобновить свой ядерный статус и цивилизованным путем иметь для этого правовые основания”, - отметил он.

“Я думаю, что после такого заявления, после такого демарша Украины страны-гаранты, согласно Будапештскому меморандуму 1994 года, заняли бы совсем другую позицию – были бы вынуждены выполнять свои обещания относительно обеспечения гарантий безопасности Украины”, - отметил С.ХМАРА.

“Это очень серьезный шаг, но государства-гаранты должны знать, что мы не какое-то недоразвитое государство, что в Украине есть потенциал, который способен это сделать, – при наличии политической воли всех ветвей власти”, - подчеркнул он.

В свою, очередь политолог Александр ПАЛИЙ не согласился с мнением С.ХМАРЫ. Он заметил, что мир реагирует не на заявления, а лишь на реальные факты, на реальную возможность осуществить тот или иной шаг. Он считает нецелесообразным ставить так вопрос и с политической, и с финансовой точки зрения. По словам А.ПАЛИЯ это не только очень затратный финансовый проект – строительство боеголовок, но он может поставить Украину под удар, как, например Иран или Северную Корею.

В то же время, он согласился с необходимостью жестко защищать интересы Украины. “Но когда нет силы, мы надувать щеки не сможем”, - заметил политолог, добавив, что Украина не должна была отказываться от ядерного оружия в 1992 году.

Кроме того, участники пресс-конференции обвинили в просчетах во внешней политике, в том числе относительно отстаивания национальных интересов перед Россией, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО.