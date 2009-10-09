Организаторы проекта ”Развитие культурного диалога во Львовской и Закарпатской областях” считают его успешным

Киев. 9 октября. УНИАН. Организаторы проекта под названием ”Развитие культурного диалога во Львовской и Закарпатской областях” считают его успешным.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Как отметила старший координатор программ Представительства Международной организации по миграции в Украине Дайва ВИЛКЕЛИТЕ, одним из компонентов ”Развитие культурного диалога во Львовской и Закарпатской областях” стала всеукраинская социальная кампания по повышению осведомленности украинского общества о культурном диалоге в Украине и созданию положительного образа мультикультурного общества. Одним из аспектов этой кампании стало повышение общественной осведомленности во Львовской области и на Закарпатье, противодействие расизму и ксенофобии, пропаганда позитивных аспектов культурного разнообразия и жизни в мультикультурном обществе.

В свою очередь, известный украинский художник, галерист, музыкант и президент ассоциации “Сердце, не спи” Павел ГУДИМОВ отметил, что в рамках социальной кампании были подготовлены видео- и аудиоролики по культурному многообразию, а также постеры и рингтони для мобильных телефонов. По его словам, героями социальной рекламы стали представители разных национальностей, которые все “сделаны из одного теста” и олицетворяют позитивный образ многокультурного общества в Украине. Музыкальное сопровождение к социальным роликам написал П.ГУДИМОВ.

Как отметила директор Восточноевропейского института развития Мридула ГОШ, Институт проанализировал случаи проявления нетолерантности в Украине и пришел к заключение, что в этом направлении есть еще много работы. “Я не могу сказать, что нет толерантности в Украине. В рамках проекта мы хотели провести мероприятия для повышения толерантности. Проявления нетолерантности можно побеждать лишь посланиями о мире, толерантности и согласии”, - сказала она.

По словам М.ГОШ, яркой частью проекта ”Развитие культурного диалога во Львовской и Закарпатской областях” стало проведение в разных городах Украины так называемых “живых библиотек”. В таких “библиотеках” книги олицетворяли собой живые люди, представители разных культурных обществ. М.ГОШ сообщила, что “живая библиотека” работает как обычная библиотека: сначала читатели регистрируются и выбирают из каталога “книгу”, после чего начинается живое общение. Последняя библиотека была проведена в конце мая этого года в городе Черновцы. Одной из “живых книг” стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Даниель КАРОН.

Проект ”Развитие культурного диалога во Львовской и Закарпатской областях” начался в июле 2008 года и завершился 1 сентября этого года.