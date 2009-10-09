Организация "Украина нового тысячелетия" презентовала концепцию народно-корпоративной модели жизнеустройства

Киев. 9 октября. УНИАН. Всеукраинская общественная организация “Украина нового тысячелетия» разработала концепцию системного перехода к народно-корпоративной модели жизнеустройства общества.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил Президент ВОО «Украина нового тысячелетия» Ярослав ДОНЦОВ.

По его словам, концепция является сложным интеллектуальным продуктом, разработанным на основе синтеза общественно-политических, философских, эзотерических и духовных знаний и практик. «Она дает принципиально новое видение общей картины мира и предлагает конкретный путь дальнейшего развития Украины», - сказал Я.ДОНЦОВ.

Он подчеркнул, что данная концепция позволяет вернуть в сознание каждого человека всего общества жизнеутверждающую идеологию – народно-корпоративную идеологию создания «народного государства с многоукладной корпоративной экономикой и системой полного гражданского обеспечения».

Я.ДОНЦОВ отметил, что организация предлагает преобразовать все системы государства и общества таким образом, чтобы они обеспечивали благополучную жизнь не малой группы олигархов и чиновников, а всего народа. По его словам, внедрение такой концепции позволит каждому гражданину станы стать соучредителем и соуправителем государства, совладельцем корпоративной экономики и естественным объектом распределения материальных благ. Он подчеркнул, что таким образом экономика как единый народно-хозяйственный комплекс будет использовать национальные недра, финансы, кадры для формирования бюджета доходными методами и направлять его на финансирование национального товаропроизводителя и товаропокупателя, которые встречаясь на рынке, формируют единый цикл национального товарооборота, в основе которого лежит национальная валюта.