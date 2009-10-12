Против донецкого судьи, участвовавшего в рейдерской атаке на украинский «БТА Банк», возбуждено дело

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении судьи Ворошиловского районного суда города Донецка Геннадия М.

Как стало известно, поводом для этого послужило принятие судьей М. незаконного постановления об аресте акций украинского «БТА Банка» и запрете проведения общего собрания акционеров банка.

По мнению Генеральной прокуратуры Украины, судья Ворошиловского суда действовал преднамеренно, сознательно игнорируя требования законодательства. «В материалах проверки содержатся достаточные данные, указывающие на наличие в действиях судьи Ворошиловского районного суда г. Донецка Геннадия М. признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 375 УК Украины, а именно – принятия судьей заведомо неправосудного решения», подчеркивается в постановлении. Как убеждены в прокуратуре, запретив проводить общее собрание акционеров «БТА Банка», судья М. намеренно нарушил требования законодательства и тем самым противоправно вмешался в хозяйственную деятельность коммерческого банка. Причем, подчеркивается в документе, «грубые нарушения закона, допущенные судьей Г. М. при рассмотрении отмеченного гражданского дела, подтверждены отдельным постановлением Апелляционного суда Донецкой области».

Напомним, что данное решение судья принял в пользу казахстанского «БТА Банка». На данный момент казахская сторона владеет 9,9% акций «БТА Банк» (Украина), однако выдвигает претензии еще на 39,9% акций, принадлежащих украинским акционерам. В июне этого года представители казахского БТА попыталась захватить контроль над украинским банком, используя для этого различные схемы, среди прочего, и решение Ворошиловского суда города Донецка, отмененное впоследствии вышестоящей инстанцией. Теперь следствию предстоит определить причины незаконных действий судьи Геннадия М., осуществленных им в пользу иностранного банка.