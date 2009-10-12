Политолог прогнозирует сопротивление в ВР попыткам учесть замечания Венецианской комиссии к закону о выборах Президента

Киев. 12 октября. УНИАН. Политолог Александр ПАЛИЙ прогнозирует серьезное сопротивление в Верховной Раде попыткам учесть замечания Венецианской комиссии относительно закона о выборах Президента.

Такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Я думаю, что эти замечания очень справедливы, и мы, эксперты, также говорили о том, о чем говорит Венецианская комиссия, еще на уровне разработки законопроекта”, - заметил А.ПАЛИЙ, добавив, что вещи, направленные на фальсификацию выборов, скрыть невозможно.

Эксперт назвал очень сомнительной возможность учета этих изменений Верховной Радой.

“Партия регионов и БЮТ с самого начала были настроены на то, чтобы устранить любую возможность конкурентов, чтобы появился кто-то третий, кто мог бы помешать разделу страны на двоих”, - заметил политолог.

В то же время, определяющим в этом вопросе А.ПАЛИЙ называет решение Конституционного Суда, появление которого обяжет депутатов внести изменения в соответствующий закон.

Как сообщал УНИАН, 10 октября заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента в Конституционном Суде и в Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК заявила, что Венецианская комиссия выразила серьезную обеспокоенность большинством норм и пунктов нового закона о выборах Президента Украины.

«Также Венецианская комиссия обратила внимание на важные аспекты урегулирования президентского избирательного законодательства в соответствии с демократическими нормами», - заметила М.СТАВНИЙЧУК, добавив: комиссия склоняется к позиции, что отдельные положения закона о выборах Президента должны быть пересмотрены.

Заместитель главы президентского Секретариата заметила, что заключения Венецианской комиссией были сделаны совместно с Парламентской комиссией ОБСЕ, и в большей мере созвучны с пунктами вето Президента на закон о выборах главы Украинского государства.

В тот же день член постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО назвал несколько преувеличенным заявление М.СТАВНИЙЧУК относительно реакции Венецианской комиссии на закон о выборах Президента Украины.

«Позиция, которую выразила Марина СТАВНИЙЧУК, не совсем отвечает тем настроениям, которые господствовали на заседании», - сказал депутат.

По словам В.ПИСАРЕНКО, действительно, есть дискуссия по некоторым нормам данного закона, но это касается размера залога для регистрации кандидата в президенты и сроков обжалования действий или бездеятельности. «Но нельзя сказать, что решение Венецианской комиссии - это то же, что вето Президента по отношению к данному закону, как об этом заявила СТАВНИЙЧУК», - сказал народный депутат.