Адвокаты одобряют решение КС о праве свидетеля на правовую помощь

Киев. 12 октября. УНИАН. Адвокаты одобряют решение Конституционного Суда Украины о том, что любой человек на территории Украины имеет конституционное право на правовую помощь адвоката во время допроса его как свидетеля или в случае вызова для предоставления объяснений в государственные органы, а также право свободно выбирать адвоката как своего представителя или защитника в государственных органах.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили председатель Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Инна РАФАЛЬСКАЯ и адвокат адвокатского объединения "АФ АКТИО" Виталий СЕРДЮК.

"Данное решение Конституционного Суда имеет решающее значение. С учетом принципов ведения криминального судопроизводства в Украине становится понятной необходимость предоставления гражданам правовой помощи адвокатами", - сказал В.СЕРДЮК. При этом он заметил, что до сих пор многие следователи как в прокуратуре, так и в милиции, не желали, чтобы адвокаты присутствовали во время допросов свидетелей.

В свою очередь, И.РАФАЛЬСКАЯ выразила убеждение, что данное решение КС является новым шагом к демократизации криминального судопроизводства, которое, по ее словам, “является очень несовершенным”.

В то же время И.РАФАЛЬСКАЯ заметила, что с получением нормы непосредственного действия относительно допуска адвоката к защите интересов свидетеля возникли определенные проблемы, которые Конституционный Суд не решил. В частности, по ее словам, на стадии дознания, когда человек еще не имеет процессуального статуса свидетеля, он также должен получать правовую помощь. Кроме того, существует проблема привлечения адвоката к защите граждан в уголовных делах.

Вместе с тем, адвокаты выразили мнение о возможном возникновении из-за этой нормы определенных неудобств в работе правоохранительных органов, судов и самих адвокатов в вопросе времени, что может стать причиной для несколько медленного продвижения дела.

Также у адвокатов есть “определенные сомнения” в развитии и перспективе уголовного дела, если во время его расследования человек не будет переходить из статуса подозреваемого в статус обвиняемого.

Кроме того, И.РАФАЛЬСКАЯ выразила убеждение, что для реализации практического действия решения КС совсем не обязательно вносить какие-то изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, поскольку "решения Конституционного Суда достаточно, чтобы эта норма работала".

Как сообщал УНИАН, 6 октября Конституционный Суд Украины обнародовал принятое 30 сентября решение по делу о конституционном обращении гражданина Игоря ГОЛОВАНЯ по поводу официального разъяснения положений статьи 59 Конституции Украины (дело о праве на правовую помощь).

КС определил, что любой человек на территории Украины имеет конституционное право о на правовую помощь адвоката во время допроса его как свидетеля или в случае вызова для предоставления объяснений в государственные органы, а также право свободно выбирать адвоката как своего представителя или защитника в государственных органах.