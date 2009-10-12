Балетная столица Украины

В Донецке завершился ХVI Международный фестиваль «Звезды мирового балета»

«Каждый приезд в ваш город для меня - большая радость. Здесь такая теплая атмосфера и радушные зрители, что мне даже уезжать не хочется. Спасибо вам за это!» - призналась Анастасия Волочкова на сцене Донецкого академического театра им. А. Б. Соловьяненка.

Эти слова утонули в волне аплодисментов и криков: «Бис, браво!» Благодарная публика 15 минут не хотела отпускать прима-балерину со сцены.

Но не только Анастасия Волочкова порадовала зрителей. Народный артист Украины Вадим Писарев собрал в Донецке настоящее созвездие ведущих артистов балета всего мира.

3 октября, в рамках первого дня фестиваля, публика насладилась классическим балетом «Жизель», на следующий день, на суд публики был представлен «Киев Модерн-балет».

В балете Адольфа Адана «Жизель» на сцене блистали прима-балерина Национального театра оперы и балета Софии Марта Петкова (Болгария) и солист Тбилисского Государственного театра и балета им. З. Палиашвили Василий Ахметели. Также в спектакле участвовали артисты балета и учащиеся Школы хореографического мастерства Вадима Писарева.

«Киев Модерн-балетом» под руководством Раду Поклитару были представлены две авангардных постановки «Палата № 6» и «Underground». В пластике танца были тонко, психологически точно переданы чувства и переживания героев. Зал аплодировал стоя, одаривая исполнителей бурными овациями.

7 октября дончан и гостей города ждала еще одна встреча с Адольфом Аданом – зрители увидели балет «Корсар», где главные партии исполнят солисты берлинского тетра Staatsballet Яна Саленко и Марианн Вальтер.

Кроме этого, в рамках фестиваля прошел вечер современной хореографии. «Это поистине было торжество современных танцев, - рассказал Вадим Писарев, - Я скажу даже больше - все номера я специально подобрал в программу. Эти номера в разных стилях – неоклассика, авангард понравились даже неискушенным зрителям, которые любят исключительно классику. Но главным открытием нынешнего фестиваля стали артисты Такан-Балета Японии и кубинец Родриго Альмаралес, который уже получил бронзовую медаль на конкурсе в Южной Корее и привез в Донецк «потрясающий современный номер с юмором и пластикой».

9 октября на донецкой сцене в рамках фестиваля поставили спектакль «Дон Кихот», в котором главную партию станцевал сын Вадима Писарева Андрей. «Мой сын получил золотую медаль в июне этого года на престижнейшем международном конкурсе артистов балета в Москве, на котором 25 лет назад и я получил золотую медаль... Он танцует с Екатериной Ханюковой, которая тоже очень талантливый человек и надежда украинского балета, завоевавшая ряд золотых медалей на международных конкурсах», - признался идейный вдохновитель Фестиваля.

Однако максимальное количество звезд мирового балета вышло на донецкую сцену 10 октября, в вечер закрытия фестиваля.

"Я очень горжусь тем, что несмотря на все финансовые трудности, нам удалось достойно провести фестиваль «Звезды мирового балета». В этом заслуга наших друзей и партнеров, среди которых Раиса Богатырева, национальный интернет-портал UKR.NET, а также наши давние и новые друзья – компании «КОНТИ», «Донецкавтотранс» и «ДОПАС». И сам Бог помогает, чтобы этот фестиваль прошел как никогда красочно, насыщенно, с большими именами. Некоторые из них традиционно принимают участие в нашем празднике, некоторые впервые приехали в нашу страну, а кое-кто привез и новые номера. Мне очень приятно, что за фестивалем следят любители балета всех стран, что в очередной раз создает Донецку имидж балетной столицы Украины», - сказал Вадим Писарев на закрытии ХVI Международного фестиваля «Звезды мирового балета».

25 октября приобщиться к высокому искусству смогут и киевляне – в этот день гала-концерт «Звезд мирового балета» пройдет в столице Украины.