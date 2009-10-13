ИТОГИ ЕВРОПЕЙСКОГО PR-КОНГРЕССА – 2009

9 октября в Киеве состоялся IV Европейский PR-конгресс – ежегодный ключевой проект Украинской Ассоциации по связям с общественностью (UAPR).

В этом году организаторы задались вопросом, в актуальности которого сегодня не приходится сомневаться: «Каким образом меняются коммуникации в условиях тотального недоверия?». И отвечали на него приглашенные спикеры международного уровня из США, Великобритании, Франции, Бельгии, Объединенных Арабских Эмиратов, России и Украины.

Людмила Кречмер, глава Организационного комитета Европейского PR-конгресса, Президент UAPR и генеральный директор KEY Communications, приветствовала участников такими словами: «Предыдущий год стал для всех нас проверкой на прочность, профессионализм и консолидацию. Общими усилиями нам удалось сохранить самое ценное – людей, проекты и свое желание расти и развиваться. Сейчас мы переживаем удивительное время, время прорывов и инноваций, когда само собой уходит все лишнее и ненужное, обнажая только самое ценное, что каждый из нас может привнести в мир – наши таланты и наши возможности».

Путешествие во времени

Экономические и политические условия в современном мире постоянно меняются. И Европейский PR-Конгресс не стоит на месте.

Так, в этом году PR-Конгресс длился только один день, однако организаторы смогли предложить участникам оптимизированную, но не менее интересную, чем обычно, программу.

Мазэн Нагави (Mazen Nahawi), гуру измерения эффективности из ОАЭ, один их специальных гостей Конгресса отметил: «Я впервые в Украине, и, если честно, не знал чего ожидать от страны и самого мероприятия. Но уровень его организации меня поразил. Организаторы предусмотрели все: и теоретические доклады, и обсуждение реальных кейсов, и практикумы, и элементы дискуссии. Я сам принимаю участие в оргкомитете Ближневосточного Саммита по Измерению Эффективности (Middle East Measurement Summit), и знаю, насколько сложно сделать программу мероприятия и многоплановой, и оптимальной для восприятия».

И результат, как говорится, – на лицо. Около 200 представителей бизнеса и PR-специалистов посетили IV PR-Конгресс, чтобы обменяться опытом, расширить свои горизонты, встретиться с международными экспертами и обсудить последние тенденции развития PR-отрасли.

Программа этого года имела особую, практическую направленность. Т.е. основной акцент был не столько на новых идеях, сколько на передовых инструментах, которые участники завтра же смогут применить в своей работе.

Эксперты, приглашенные на Конгресс-2009, представляли страны, PR-рынок которых находится на разных этапах развития, благодаря чему украинским специалистам представилась уникальная возможность попутешествовать не только в пространстве, но и во времени, чтобы взять лучшее из каждого из этих этапов.

К слову, Катерина Цецюра (Katerina Tsetsura), младший профессор и преподаватель колледжа журналистики и массовых коммуникаций Gaylord при Оклахомском университете (США), отметила, что «украинский PR развивается с удивительной скоростью: то, что американский PR-рынок прошел за 20-30 лет, в Украине произошло буквально за 3-4 года».

Только ТОПы

Самыми горячо обсуждаемыми на Конгрессе стали темы измерения эффективности PR и интеграции онлайн-составляющей в общую коммуникационную стратегию компаний. Интересно, что именно эти направления были выбраны организаторами для практикумов, проходивших одновременно во второй половине дня. В двух «воркшопах» участие приняли не только приглашенные спикеры, но и представители ведущих компаний СНГ, среди которых «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), ЗАО «УРС» (ТМ Beeline), Холдинг «Сентравис» (CENTRAVIS), «Интермедиаком-Украина».

Модератором практикума №2 стала Наталья Попович – член правления UAPR, президент PRP Group: «Несмотря на кризис и благодаря партнерству Американской Торговой Палаты (АСС) в этом году, мы провели workshop на тему «Репутация онлайн: искусство ведения диалога», которая была определена по результатам голосования на последнем заседании PR-комитета AСС-UAPR. Этот практикум продемонстрировал актуальность онлайн коммуникаций, а также – уровень понимания учасниками Конгресса проблематики, этических дилемм, различных подходов, которые отвечают развитию компаний и их сегодняшним потребностям. Результаты практикума вдохновили нас организовывать следующие сессии образовательного проекта Digital University, а также – уделить внимание этой теме в рамках встреч PR-комитета АСС-UAPR».

Об этом упомянул и Хорхе Зукоски, Президент Американской Торговой Палаты (АСС): «Приятно отметить большой интерес к относительно новой для Украины теме PR Online. Учитывая такую актуальность, Американская Торговая Палата в рамках PR-комитета АСС-UAPR будет продолжать специализированные семинары и обсуждения темы «Репутации Online»».

В рамках пленарных заседаний Конгресса тему «Построение бренда онлайн во время общественного недоверия» раскрывал Джеймс Уоррен (James Warren), руководитель направления Digital в Европе, креативный директор направления Digital в мире компании Weber Shandwick (Великобритания), представленной в Украине агентством PRP Ukraine. По его словам: «Сегодня для достижения коммуникационных целей Weber Shandwick придерживается INLINE стратегии, которая состоит в построении кампаний на паритетной основе в оффлайн и онлайн. Весь мир понял мощь такого инновационного канала, как Digital. Активное обсуждение аудиторией онлайн коммуникаций на Конгрессе дало мне понять, что эта тема очень актуальна и в Украине. Тем не менее, нужно помнить про этические принципы, особенно во времена тотального недоверия, когда каждый шаг компаний и брендов может изменить отношение общественности».

Фаворитом среди приглашенных экспертов стал представитель Франции – Пьер-Эммануэль Махиас (Pierre-Emmanuel Mahias), директор по стратегическому планированию Группы маркетинговых коммуникаций ADV; обладатель двух каннских львов, стратег с 30-летним опытом в лучших агентствах Европы и мира (TBWA, Grey, Saatchi & Saatchi, Publicis Paris, BBDO).

Пьер-Эммануэль выступил с докладом на тему «Возможности и угрозы коммуникаций во времена полного недоверия: роль PR в реалиях сегодняшнего дня», вызвав особый восторг, проиллюстрировав реакцию мира на новые экономические условия скандальной обложкой The Economist (сентябрь, 2008).

Развитие тема тотального недоверия, которое довлеет сегодня и над отечественным бизнесом, получила на ток-шоу, организованного в рамках PR-Конгресса второй год подряд. На нем была поднят «больной» вопрос, важный не только для PR-отрасли, но и для всей страны: как вернуть доверие к украинскому бизнесу. «Мы посчитали необходимым обсудить это не только с ведущими украинскими и зарубежными компаниями, но и с профессиональным сообществом – т.е. с теми, кто может помочь бизнесу достойно выйти из кризиса и не только сохранить, но и укрепить репутацию в репутации в глазах партнеров и клиентов,» – поделилась Марина Стародубская, неизменный координатор программы PR-Конгресса, вице-президент UAPR, генеральный директор консалтинговой компании «Михайлов и Партнеры. Украина».

Организаторы и в этом году продолжили традицию – приглашать в качестве ведущих ток-шоу звезд украинской журналистики. На этот раз дискуссию модерировал Андрей Куликов – известный журналист с богатейшим профессиональным опытом, ведущий телепрограммы «Свобода слова» на канале ICTV.

Кроме того, оргкомитету Конгресса-2009 удалось собрать на ток-шоу невероятный состав участников, среди которых были только ТОП-менеджеры ведущих мировых компаний:

· Тронд Моэ, глава представительства «Теленор Групп» в Украине

· Алексей Кредисов, управляющий партнер «Эрнст энд Янг»

· Джеймс Хитч, управляющий партнер «Бейкер и МакКензи»

· Иан Борден, генеральный директор «МакДоналдз Украина»

· Виталий Бутенко, член правления, глава комитета по стратегии «ДТЭК»

· Мартин Дервилль, генеральный директор «Филипс Украина»

Приятным дополнением к общению стал подарок авторам лучших 5-ти вопросов – книга Эндрю Гриффина «Управление репутационными рисками: Стратегический подход».

«Имя, сестра, имя!»

Неотъемлемой частью Европейского PR-Конгресса является Национальный конкурс PR-проектов PRAVDA Awards. И в этом году в четвертый раз были названы лучшие кампании года.

Конкурс не остался в стороне от нововведений Конгресса. Так, по многочисленным просьбам участников прошлых лет, в рамках форума состоялась публичная защита работ, попавших в шорт-лист PRAVDA Awards 2009. Тут финалистам необходимо было не только презентовать свои проекты в наилучшем свете, но и сделать это в строго отведенное время.

После защиты работ в обеих номинациях, члены уважаемого жюри удалились и после горячей, по их же словам, дискуссии, вынесли свой вердикт.

Номинация 1. «За самое эффективное решение поставленной задачи с помощью PR-инструментария на базе этических стандартов» (масштаб кампании значения не имеет).

3 место – Видео-марафон памяти «Одесса помнит» вечный виртуальный огонь. First Line Odessa

2 место – Леди клуб Эрсте Банка. PRP Ukraine.

1 место – Антикризисная коммуникационная кампания для ТМ HiPP. Nords PR Ukraine.

Специальный диплом «За яркую творческую идею» – Видео-марафон памяти «Одесса помнит» вечный виртуальный огонь. First Line Odessa.

Номинация 2. «За самое креативное решение в рамках PR-кампании» (от формата пресс-релиза до комплексной идеи, масштаб кампании значения не имеет).

3 место – Партизанский флеш-моб. Kaffeine Communications

2 место – Леди клуб Эрсте Банка. PRP Ukraine.

1 место – не присуждено

Специальный диплом «За эффективную и яркую презентацию» – Партизанский флеш-моб. Kaffeine Communications

К сожалению, как и в прошлом году, «Гран-при» конкурса осталось не присужденным. А номинация «Честный пряник», которая была создана как награда, которой эксперты в сфере PR отмечали профессионализм журналистов, в этом году существенно преобразилась.

По словам Елены Лобовой, главы оргкомитета PRAVDA Awards: «За два года существования номинации мы накопили определенный опыт, который указывает на необходимость модификации «Честного Пряника». У нас есть много идей на будущий год, но, в любом случае, теперь эта награда будет отмечать те явления в нашей профессиональной жизни, которые дают импульс развития всей PR-отрасли страны. Старожилы говорят, что именно в кризисное время такие проекты и появляются на рынке».

Радует то, что в этом году нашелся проект, который действительно вносит неоценимый вклад в развитие украинской PR-индустрии. И делает это каждый четверг руками (т.е. голосом) Оксаны Гошвы – автора и ведущей первого подкаста о PR в Украине. Именно команда www.prpodcast.com.ua и получила заслуженный «Честный Пряник»-2009.

Да, IV Европейский PR-Конгресс прошел на одном дыхании. В этом году, несмотря на свою однодневную продолжительность, он получился интенсивным, интересным, а главное – очень практическим.

На международном уровне Европейский PR-Конгресс уже успел зарекомендовать себя как авторитетный масштабный проект для профессионалов в сфере связей с общественностью. Но для украинской PR-отрасли в этом году он стал не только площадкой для общения, но и своего рода знаком: рынок растет и развивается, мы генерируем новые идеи, находим новые инструменты и оттачиваем профессиональное мастерство.