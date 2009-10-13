Страховая компания «БРОКБИЗНЕС» теперь будет страховать по международным стандартам

13 октября 2009 года в зале заседаний Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (г. Киев, Русановский бульвар, 8) состоялось торжественное вручение Страховой компании «БРОКБИЗНЕС» сертификата соответствия Системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Сертификат соответствия ISO в новой 4-й версии 9001:2008 СК «БРОКБИЗНЕС» получила первой из украинских страховых компаний.

Соответствующее решение приняло Международное техническое общество «Бюро Веритас Украина» (Bureau Veritas Certification) по итогам сертификационного аудита, который проходил в страховой компании. Аудит подтвердил высокий уровень организации бизнес-процессов, ориентированных на ожидания клиентов, качественный сервис, стабильность страховых возмещений и профессионализм менеджмента.

Сертификат председателю Правления СК «БРОКБИЗНЕС» Вадиму ЗАГРЕБНОМУ вручили представители Международного технического общества «Бюро Веритас Украина», директор SCS Business line, д.т.н., профессор МІМ Виталий ЦОПА и директор по развитию Ашот АРУТЮНЯН.

Как отметил председатель Правления СК «БРОКБИЗНЕС» В.ЗАГРЕБНОЙ, «в наше время оперативность страховых выплат – это только полдела. Чтобы побеждать в жесткой конкурентной борьбе, нам необходимы новые технологии управления. Такие решения требуют нового подхода в управлении бизнесом. Мы в корне изменили систему управления и работы компании, прописали все бизнес-процессы, проводим постоянный мониторинг выполнения поставленных задач на всех уровнях. Мы создали клиентоориентированную компанию. В наших планах на ближайшие три года – войти в первую десятку лидеров страхового рынка».

По словам директора SCS Business line В.ЦОПЫ, «необходимость ориентации системы менеджмента компании на требования международного стандарта ISO 9001 диктуется рынком. Такие компании как «БРОКБИЗНЕС», которые осознали это, несомненно, получают преимущество перед своими коллегами-конкурентами. В условиях стремительной экономической евроинтеграции очень важно построить процесс управления компанией в соответствии с международными стандартами. Это особенно важно для компаний, которые работают в сфере услуг».

В мероприятии также приняли участие президент Моторного (транспортного) страхового бюро Владимир РОМАНИШИН, президент Лиги страховых организаций Украины Александр ФИЛОНЮК и генеральный директор Объединения «Ядерный страховой пул Украины» Владимир ЗАХАРОВ.

С тарифами страховой компании «БРОКБИЗНЕС» можно ознакомиться на сайте www.bbs.com.ua или по телефону 8 800 700 1234 (бесплатно со стационарных по Украине).

ЗАО «СК "БРОКБИЗНЕС" на страховом рынке Украины с декабря 1993 г., входит в ТОР-20 ведущих страховых компаний страны. Имеет 38 лицензий и предоставляет широкий спектр страховых услуг. Разветвленная сеть компании насчитывает 39 филиалов.