Киев. 13 октября. УНИАН. Украинские эксперты призывают Верховную Раду как можно скорее внести изменения в Закон “О выборах Президента Украины”, чтобы провести демократическую избирательную кампанию.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО напомнил, что международные эксперты, в частности Венецианская комиссия, уже указали Украине на те несоответствия, которые существует в законе.

Более того, отметил он, ряд предостережений неоднократно высказывали и украинские эксперты.

По словам А.ЧЕРНЕНКО, судя по всему, украинские политики скептически относятся к мнению как международных, так и отечественных экспертов. “Меня не удивляют выводы Венецианской комиссии, меня удивляет, как уже отреагировали украинские политики на эти тактичные замечания”, - сказал он.

А.ЧЕРНЕНКО отметил, что, действительно, все выводы европейских структур носят рекомендательный характер. “Не нужно забывать, что Украина, вступив в международные структуры, взяла на себя определенные обязательства, в том числе обязательства по проведению честных, демократических и прозрачных выборов”, - сказал он.

По его словам, в парламенте уже зарегистрирован ряд законопроектов, касающихся изменений в закон о выборах Президента, но они не решают всех проблем. “Мы оптимисты и надеемся, что в ближайшее время, хотя кампания уже и начнется, изменения будут внесены и таким образом будет сделан шаг вперед к демократическим выборам”, - сказал он.

В свою очередь, председатель Совета «Лаборатории законодательных инициатив» Игорь КОГУТ сказал, что выводы Венецианской комиссии не стали неожиданными.

По его словам, Венецианская комиссия обращает внимание на наиболее кричащие положения закона, которые вызывали возмущение и в Украине. В частности, это нормы о денежном залоге кандидатов в президенты, об обжаловании результатов выборов, судебных избирательных спорах, осуществлении международного наблюдения и т.п.

Как сказал И.КОГУТ, для избежания фальсификации выборов маловато только внести изменения в избирательное законодательство. “Нужно призвать кандидатов на пост Президента подписать определенный меморандум относительно того, чтобы все соблюдали определенные правила по недопущению даже намека на злоупотребления, фальсификацию избирательного законодательства”, - сказал он.

Со своей стороны, политолог Александр ПАЛИЙ скептически отнесся к возможности подписания такого меморандума. “Я при всем уважении к такому мнению считаю его несколько наивным”, - сказал он.

А.ПАЛИЙ отметил, что политики сознательно создали условия для фальсификации выборов, приняв этот закон. По его словам, инициаторы принятия такого закона сознательно делали все, чтобы лишить общество реального права выбора.

В то же время, отметил он, на выборах важны не столько нормы законодательства, сколько здравый смысл общества.