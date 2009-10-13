Общественные организации призывают ЕС оценить действия власти Украины по обеспечению прав граждан на свободу объединений

Киев. 13 октября. УНИАН. Общественные организации призывают институты Европейского Союза и Совета Европы дать оценку действиям власти Украины по обеспечению прав граждан на свободу объединений.

Соответствующее письмо сегодня на пресс-конференции в УНИАН подписали руководитель программ Украинского независимого центра политических исследований Максим ЛАЦИБА, председатель правления Сети развития европейского права Александр ВИННИКОВ, адвокат, директор Института Медиа Права Тарас ШЕВЧЕНКО и исполнительный директор Института массовой информации Виктория СЮМАР.

“Мы обращаемся с просьбой повлиять и включить в повестку дня в переговорах с украинской властью вопросы о защите гражданских прав и свобод и о принятии нового закона об общественных организациях”, - сказал М.ЛАЦИБА.

Представитель общественной организации уточнил, что речь идет о повестке дня форума Совета Европы “За будущее демократии”, который должен состояться в Украине 21-23 октября, а также саммите Украина-ЕС 4 декабря, во время которого будет обсуждаться текст Соглашения об ассоциации.

Представители общественных организаций обвиняют фракцию БЮТ и премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО в блокировании законодательного процесса принятия нового закона об общественных объединениях, который зарегистрирован в Верховной Раде и находится на рассмотрении в профильном комитете. “Законопроект был направлен правительством еще в 2008 году, но так до сих пор и не включался в повестку дня”, - пояснил М.ЛАЦИБА.

По его словам, согласно действующему законодательству, намного быстрее, проще и дешевле зарегистрировать бизнес-компанию, чем общественную организацию. “Из-за сложной и долгой процедуры 50% гражданских инициатив не проходят юридических препон и не получают юридического статуса”, – сообщил М.ЛАЦИБА.

В свою очередь, В.СЮМАР назвала показательной статистику количества общественных организаций, которые создаются в Украине на каждые 10 тысяч человек. “Сегодня в Украине на 10 тысяч граждан приходится всего 11 общественных организаций, в то время как, например, в Венгрии этот показатель достигает 46, а в Эстонии – 201 общественное объединение”, - сообщила она.

Т.ШЕВЧЕНКО добавил, что Европейский суд по правам человека признал действующий Закон Украины “Об объединениях граждан”, принятый в 1992 году, недемократическим и нарушающим Конвенцию о защите человека и основополагающих свобод.