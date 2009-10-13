Бывшие должностные лица СБУ Скибинецкий и Кожемякин требуют от Кислинского добровольно подать в отставку

Киев. 13 октября. УНИАН. Бывшие должностные лица СБУ, народные депутаты Александр СКИБИНЕЦКИЙ и Андрей КОЖЕМЯКИН требуют от заместителя председателя Службы безопасности Украины Андрея КИСЛИНСКОГО до конца этого рабочего дня добровольно подать в отставку.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как отмечается в заявлении, «мы, кадровые офицеры СБУ, требуем от господина КИСЛИНСКОГО до конца рабочего дня подать в отставку, а если он немедленно не сделает этого сам, то решение о такой отставке должен принять Президент».

В то же время, авторы заявления выразили убеждение, что именно глава государства «несет полную ответственность за деятельность господина КИСЛИНСКОГО и за моральный вред, нанесенный СБУ», поскольку именно Президент назначал его на эту должность.

Также А.СКИБИНЕЦКИЙ и А.КОЖЕМЯКИН призвали генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО возбудить уголовное дело в отношении А.КИСЛИНСКОГО за подделку государственных документов.

«То, что человек, который занимал важную государственную должность и в Секретариате Президента, и в СБУ, и был допущен к государственной тайне, работал с поддельным дипломом о высшем образовании – это очень серьезное преступление, и все к нему причастные должны быть наказаны», - говорится в заявлении.

При этом А.СКИБИНЕЦКИЙ выразил убеждение, что сегодня назначения на руководящие должности СБУ происходят не по профессиональным качествам, а по политической целесообразности.

«Если это (реформирование СБУ – УНИАН) называть деКГБезацией, то что говорить о реформировании, поскольку эта политика ведет к полному разрушению службы?”, - спросил он, отметив при этом, что очень сомневается, что при поступлении на должность СБУ А.КИСЛИНСКИЙ проходил все необходимые проверки, которые, как правило, проходят все сотрудники СБУ, поступающие на службу в ведомство.

А.КОЖЕМЯКИН призвал председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО провести проверку всех своих подчиненных, в первую очередь тех, кто занимает руководящие должности, в частности, проверить наличие у них соответствующих документов об образовании, а также, даже, подлинность водительских удостоверений.

«Я рекомендую господину НАЛИВАЙЧЕНКО дать указание управлению кадров и проверить не только сотрудников в центральном аппарате, но и в областях, не только насколько они профессиональны, но и морально готовы, чтобы работать в службе», - сказал он.

А.СКИБИНЕЦКИЙ, отвечая на вопрос, сколько, по его убеждению, работников СБУ назначены Президентом по политической целесообразности, сказал: «Все назначения, которые подписаны Президентом, можете считать: с его подачи это и назначение начальников департаментов, начальников региональных управлений».