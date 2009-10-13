Ряд партий и общественных организаций Львовской области выступают в поддержку кандидатуры Ющенко на президентских выборах

Киев. 13 октября. УНИАН. Ряд представителей партий и общественных организаций Львовской области выступают в поддержку кандидатуры действующего главы государства Виктора ЮЩЕНКО на президентских выборах.

Как сказал на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Украины Ярослав КЕНДЗЁР, “абсолютно реально Виктору ЮЩЕНКО победить в этой президентской гонке”.

Он отметил, что “украинская нация не является нацией самоубийц” и она понимает, что В.ЮЩЕНКО предоставляет приоритет “национальным ценностям, идеалам”. По его словам, именно нынешний Президент Украины “принес в нашу жизнь и свободу слова и начала демократии”. Я.КЕНДЗЁР подчеркнул, что сегодня “шаг за шагом, особенно в Галичине, чувствуем радикальный поворот к фигуре В.ЮЩЕНКО после периода определенного разочарования”.

Он также сообщил, что в воскресенье состоялось заседание полномочных представителей областных организаций политических партий, общественных объединений Львовской области, на котором принято заявление о поддержке кандидатуры В.ЮЩЕНКО на должность Президента Украины.

В заявлении, которое было распространено среди журналистов перед пресс-конференцией, отмечается, что “благородная миссия (речь идет о В.ЮЩЕНКО - УНИАН) возродить национальную память и украинский дух порождает лютую ненависть украинофобов как в Украине, так и за ее пределами”. “Именно такая позиция украинского Президента, его европейские ориентиры, спровоцировали руководителя соседнего государства (речь идет об обращении Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА - УНИАН) к грубому и циничному обращению, адресованному украинцам”.

В заявлении говорится: “чтобы окончательно не выпустить Украины из сферы своего влияния, Москва откровенно желает видеть во втором туре президентских выборов своих верных друзей - ЯНУКОВИЧА и ТИМОШЕНКО”. В документе отмечается, что “один из них станет Президентом, другой – премьер-министром, а в парламенте, наконец, официально сформируется коалиция БЮТ-Партии регионов в составе конституционного большинства”. “Будет принят совместно разработанный проект Конституции, главным юридическим консультантом которой является близкий друг Владимира ПУТИНА (речь идет о премьер-министре РФ – УНИАН) Виктор МЕДВЕДЧУК”, - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что при таком развитии событий “статус Малороссии нашему государству обеспечен”. “Осознавая это, мы призываем всех, кому дорога наша государственность, наши идеалы и ценности, будущее наших детей, не допустить этого зловещего сценария”, - говорится в заявлении. В нем содержится призыв поддержать В.ЮЩЕНКО на должность Президента, поскольку он “человек, который от плоти, крови и духа является украинцем и способен с нашей помощью строить национальное, демократическое, правовое европейское государство, отстаивать его соборность, безопасность и процветание”.

Под этим заявлением подписались, в частности, четыре Героя Украины - Мирослав СКОРИК, Юрий ШУХЕВИЧ, Роман ИВАНИЧУК, Борис ВОЗНИЦКИЙ и жена Вячеслава Чорновила - Атена ПАШКО.

Проректор Львовской коммерческой академии, профессор, доктор исторических наук Степан ГЕЛЕЙ на пресс-конференции отметил, что не отвечают действительности заявления о том, что рейтинг у В.ЮЩЕНКО низкий. “У нас в Галичине этот рейтинг чрезвычайно высок”, - подчеркнул он. Он сказал, что часто говорят о необходимости примирения между В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО, и отметил: не реально, поскольку “ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО – это две морали, это два абсолютно противоположных мировоззрения, поэтому о примирении здесь речи быть не может”.

В свою очередь профессор Львовского национального университета имени И.Франко, доктор философских наук Анатолий КАРАСЬ также отметил, что В.ЮЩЕНКО сделал много в Украине для развития свободы и демократии.