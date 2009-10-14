Что ожидает рынок первичной недвижимости?

«Девелоперская компания «Трест «Югозаптрансстрой» продолжает строить и вводить жилье в эксплуатацию», - заявил 14 октября 2009 года на пресс-конференции в УНИАН председатель Наблюдательного совета компании, вице-президент Союза архитекторов Украины Владимир ГУСАКОВ.

По его словам, кризис, безусловно, повлиял на бизнес, но «мы не остановили строительство по той причине, что не рассчитывали только на деньги инвесторов, которые придут и купят, к примеру, «недострой». На сегодняшний день мы ведем строительство за счет собственных средств, благодаря вхождению в единую группу с АО «Банк «Таврика» и рядом других предприятий», - отметил он.

«Я бы назвал мифом то, что сегодня предложения на первичном рынке жилья во много раз превышают спрос. Давайте посмотрим: объемы строительных работ за январь-август сократились на 54,3% по сравнению с предыдущим годом, а в Киеве вообще - на 63%. Однако, эти цифры включают в себя все виды строительных работ. Что же касается доли завершенных объектов, то мы говорим о ее сокращении на 70,6%. Так что спрос объективно есть, он никуда не делся, только в большей степени - на достроенное жилье и по адекватной цене», - сказал он.

Говоря о ценовой политике, В.Гусаков отметил, что компания, учитывая нынешнюю рыночную ситуацию, провела коррекцию цен на первичную недвижимость на 35% - 40% в зависимости от объекта, что позволило за пару месяцев третьего квартала этого года (по сравнению со вторым) увеличить продажи «Югозаптрансстроя» в 3,5 раза. «Конечно, во многом этому способствовало и то, что мы предложили потребителям не только достроенное жилье, но и введенное в эксплуатацию. К примеру, в конце 2008 года, в разгар кризиса, мы ввели в эксплуатацию жилищный комплекс по ул.Краковская 15/17, общей площадью 28 тыс. кв.м. Недавно ввели в эксплуатацию коттеджный городок «Ясные зори» (г.Ирпень, Киевская обл.). «К нам каждый день приезжают на просмотр потенциальные покупатели, которым и говорить-то много не надо, они видят, что в одних домах уже живут люди, а в других – интенсивными темпами ведутся ремонтные работы, так как новые владельцы спешат встретить Новый год в собственном доме. На сегодняшний день продано 32 из 62 домовладений. До конца года мы также планируем закончить строительство жилищного комплекса в Киеве по ул. Соломенская, 15а, а это, ни много, ни мало, - 43,5 тыс. кв.м. Его готовность уже 90%», - сказал он.

В то же время В.Гусаков высказал предположение, что года через три на рынке первичной недвижимости может наступить вакуум, так как сегодня новые строительные площадки либо заморожены, либо вообще не осваиваются, и девелоперы в большинстве случаев заканчивают начатые ранее проекты. Если говорить о том, что же ждет рынок первичной недвижимости, то можем констатировать тот факт, что пока не возобновится ипотечное кредитование, «на плаву» останутся лишь те застройщики, которые имеют возможность строить за счет собственных оборотных средств», - сказал В.Гусаков.

В свою очередь зампредседателя правления АО «Банк «Таврика» Сергей ГУРАН подтвердил, что банк имеет большой и длительный опыт в области финансирования строительства недвижимости, в частности строительных объектов «Треста «Югозаптрансстрой». «От сотрудничества в связке «банк-застройщик» выигрывает и банк, и застройщик, и, конечно же, доверители – покупатели недвижимости. Какой плюс для застройщика? Он может всецело сконцентрироваться на основной своей деятельности – строительстве объекта, для банка плюс состоит в управлении денежными потоками. Я уже не говорю о том, что финансирование по такой схеме – это дополнительный контроль за использованием средств, ведь деньги поступают не на счет застройщика, а на счет управителя. Кроме того, осуществляя финансирование строительства через кредитование, банк сам берет на себя часть рисков по объекту, что в итоге снижает риски инвесторов. Конечно, в этом плане встает вопрос и о финансовой устойчивости самого банка. Если рассматривать партнерскую модель «банк-застройщик» на примере «Банка «Таврика» и застройщика «Трест «Югозаптрансстрой», то финансовую устойчивость и надежность можно подкрепить вполне конкретными цифрами. Скажем, за последний год в 3 раза был увеличен уставный капитал на общую сумму 60 млн.грн., банку присвоен кредитный рейтинг на уровне uaBBB – рейтинг инвестиционного уровня, а благодаря взвешенной политике кредитования в прошлом и правильной ценовой политике, доля просроченных кредитов не превышает 1,5%, что позволяет генерировать хороший денежный поток. Резервы же банка сегодня превышают 140 млн.грн», - отметил С.Гуран.

По его словам, если рассматривать цены на недвижимость через призму нынешнего кризиса, то тяжело спрогнозировать, а какими же они будут в ближайшее время? «Вопрос может стоять иначе, будет ли жилье доступнее и стоит ли его сейчас покупать? Думаю, что если есть свободные денежные средства, то лучше сегодня их вложить в недвижимость, так как, откладывая покупку на будущее, можно потерять часть сбережений, в том числе и за счет инфляции», - сказал С.Гуран.

Справка.

ОАО «Трест «Югозаптрансстрой» («ЮЗТС») - украинская девелоперская компания с 85-летней историей, основным направлением деятельности которой является строительство и управление объектами недвижимости. За время своего существования успешно реализовано большое количество разных по уровню сложности проектов промышленного и общественного назначения (в г.Киеве: Дворец культуры «Украина», «Украинский дом», реконструкция Киевского фуникулера, здание посольства Российской Федерации в Украине; жилищно-торговый комплекс «Софійська Брама»; жилищно-офисный комплекс «Панорама» по ул. Большая Житомирская, 20; офисные центры на ул. Гончара, 41; Ярославов Вал, 38; Тургеневская, 26; торгово-офисный комплекс в границах квартала между ул. Ильинская и Братская; детские сады, школы, дома отдыха, жилая недвижимость в разных регионах Украины). В конце прошлого года сдан жилой объект по ул.Краковская, 15/17 (г.Киев.). В этом году введен в эксплуатацию коттеджный городок «Ясные Зори» (г.Ирпень, Киев.обл.), на заключительной стадии находится строительство жилищного комплекса по ул.Соломенская, 15а (г.Киев). В портфеле компании находится несколько перспективных строительных проектов.

Публичное акционерное общество «Банк "ТАВРИКА» зарегистрировано в 1991г. За 18 лет деятельности Банк приобрел достаточный опыт работы на финансовых рынках. Благодаря взвешенной политике, АО «Банк «ТАВРИКА» из небольшого финансово-кредитного учреждения превратился в универсальный Банк, который предоставляет своим клиентам и партнерам качественное и оперативное обслуживание по банковским операциям. По состоянию на 01.10.2009 г. уставный капитал составляет 160,00 млн. грн., регулятивный капитал - 222,26 млн. грн., активы - более 2 207 млн. грн. Сегодня Банк представлен двумя филиалами в городах Севастополь и Харьков, и 38 отделениями во всех областях Украины. Преимущества работы с Банком оценили тысячи предприятий и организаций, которые представляют ювелирную, атомную, строительную, пищевую и другие отрасли промышленности Украины.