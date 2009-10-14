Общественные организации призывают народных депутатов поддержать законопроект о правовом статусе трудовых мигрантов

Киев. 14 октября. УНИАН. Общественные организации призывают народных депутатов поддержать проект закона о правовом статусе трудовых мигрантов.

Об этом представители общественных организаций, разработавшие упомянутый законопроект, заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Они отметили, что на сегодняшний день в отечественном законодательстве нет определения украинского трудового мигранта, то есть де-юре такой категории лиц вообще не существует.

Как отметил председатель Христианского Общества украинцев в Италии Олесь ГОРОДЕЦКИЙ, в проекте закона выписаны все проблемные моменты, возникающие с соблюдением политических, социально-экономических, образовательных и имущественных прав трудовых мигрантов, и предложены пути их решения.

“Мы не законодатели, но, хорошо зная проблемы мигрантов, мы хотим ускорить действия правительства и подготовили проект закона о статусе украинского трудового мигранта, который дает возможность законодательно урегулировать и признать государством проблемы этой категории людей”, - сказал он. О.ГОРОДЕЦКИЙ выразил надежду, что во время парламентских слушаний по вопросам миграции, которые состоятся сегодня, народные депутаты рассмотрят указанный проект закона.

Как отметил глава Комиссии Украинской греко-католической церкви по делам мигрантов, представитель организации “Каритас” Григорий СЕЛИЩУК, представители общественных организаций будут встречаться с представителями всех фракций парламента и просить их поддержать этот проект закона. “Мы думаем, что этот законопроект может стать своеобразной лакмусовой бумажкой, насколько декларации и обещания депутатов по защите прав и интересов мигрантов в действительности их интересуют”, - сказал он.

О.ГОРОДЕЦКИЙ, в частности, сообщил, что общественные организации, занимающиеся проблемами трудовых мигрантов, инициируют создание при Пенсионном фонде Страхового фонда, который мог бы оплачивать перевозку гробов с телами умерших граждан Украины на родину.

“Кроме того, мы хотим, чтобы в лицензионный пакет авиакомпаний по требованию консульства была внесена возможность перевозить гробы на родину по умеренной цене или по цене пассажирского билета, а это около 500 евро, а не 1800 евро, как в настоящее время”, - сказал он.

Также законопроектом предусмотрено, что Министерство иностранных дел и Центральная избирательная комиссия обязаны организовать голосование таким способом, чтобы каждый гражданин Украины, который находится за рубежом в день голосования и выразил желание проголосовать, мог реализовать свое избирательное право. “Мы понимаем сложность избирательного процесса, но правительство должно сделать все, чтобы максимальное количество людей, которые выразили желание, смогли проголосовать или через открытие дополнительных избирательных участков, ли через создание голосования письмами, как в Италии”, - сказал О.ГОРОДЕЦКИЙ.

В свою очередь, председатель Союза украинцев Португалии Павел САДОХА отметил, что в новых поправках к закону о внесении изменений в некоторые законодательные акты по выборам Президента Украины отменена статья о возможности подавать заявления и регистрироваться в консульских учреждениях в день выборов, то есть на следующих выборах смогут проголосовать только те граждане Украины, которые стоят на консульском учете.

“Срок действия консульского учета определяется разрешением на пребывание в стране. Например, в Португалии выдается разрешение на два года, то есть консульский учет также действует два года. Сейчас почти у 70% украинцев в Португалии изменился статус пребывания, и им будет нужно возобновлять консульский учет”, - сказал он.

По словам П.САДОХИ, украинцам, которые захотят проголосовать, придется ехать за собственные средства из отдаленных уголков Португалии в Лиссабон. “Мы подсчитали, что в среднем для того, чтобы с юга Португалии приехать в Лиссабон и стать на консульский учет, избирателю придется заплатить 100 евро, и еще столько же, чтобы приехать проголосовать. Захотят ли украинцы принимать участие в голосовании?”, - отметил он.

Авторы проекта закона о правовом статусе украинских трудовых мигрантов предлагают установить, что каждый гражданин Украины, который желает реализовать свое избирательное право, может написать соответствующее заявление на имя посла в стране пребывания.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают признать в Украине документы об образовании, полученном в других государствах. “На основании документа об образовании иностранных государств дети украинских трудовых мигрантов должны право на поступление в средние и высшие учебные заведения Украины при условии сдачи экзамену по украинскому языку”, - отмечается в проекте закона. Кроме того, предусмотрено, что Кабинет министров Украины должен разработать специальные учебные программы для украинских субботне-воскресных школ за рубежом, порядок изучения украиноведческих предметов и получения соответствующих аттестатов.

Также на пресс-конференции Г.СЕЛИЩУК обнародовал обращение руководителей христианских церквей Украины в отношении украинских трудовых мигрантов с призывом к народным депутатам поддержать указанный проект закона о правовом статусе трудовых мигрантов. “Мы призываем Вас поддержать инициативу десятков общественных организаций украинцев за рубежом и в Украине, которые совместными усилиями разработали проект закона о правовом статусе трудовых мигрантов, поддержать его на всех стадиях законотворческого процесса”, - отмечается в обращении.