Более 30 общественных организаций и партий Тернопольской области подписали резолюцию “За Украину с Ющенко” - Стойко

Киев. 14 октября, УНИАН. Более 20 общественных организаций и движений, а также около 10 политических партий Тернопольской области подписали резолюцию “За Украину с ЮЩЕНКО”.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Украины Иван СТОЙКО (фракция “Наша Украина - Народная самооборона”).

По его словам, в резолюции говорится о поддержке кандидатуры Виктора ЮЩЕНКО на президентских выборах.

И.СТОЙКО отметил, что ныне действующий Президент Украины “ни разу не ошибся и не предал украинцев”. По его словам, выборы Президента Украины “будут судьбоносными для Украины, поскольку мы или утвердим демократию, или откатимся назад”. “Именно с В.ЮЩЕНКО мы сможем отстоять украинские интересы”, - добавил он.

И.СТОЙКО сказал, что В.ЮЩЕНКО никогда “не боялся говорить о намерениях Украины вступить в НАТО, в Европейский Союз”. По его словам, именно нынешний Президент Украины, который “творит великую Украину имеет много и оппонентов, и даже врагов, но мы пройдем эти испытания, потому что именно В.ЮЩЕНКО говорит правду и он заслуживает уважения”.

Председатель Конгресса украинской интеллигенции Тернопольской области Андрей КЛИМ отметил, что В.ЮЩЕНКО “является национальным Президентом, который утверждает украинскую государственность на платформе украинской национальной идеологии, он открыто толерантно заявил Москве, что Украина исконное государство, что украинский народ бессмертен и таким образом с ним должны считаться и соседи, и весь мир”. По его словам, именно В.ЮЩЕНКО в должности Президента много сделал для развития свободы слова, а также для создания поместной украинской церкви.

Верховный атаман Галицко-Волынского округа Украинского казачества Игорь ВАРДИНЕЦ отметил, что необходимо избрать В.ЮЩЕНКО, чтобы “дать ему возможность довести до логического завершения начатые им реформы”. По его словам, в частности, речь идет и о политической реформе, предложенной В.ЮЩЕНКО в законопроекте, которым предусматривается внесение изменений в Конституцию Украины.