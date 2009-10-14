«Югозаптрансстрой» в 2010 г. намерен инвестировать 200 млн. грн. в строительство жилья в Киеве

Киев. 14 октября. УНИАН. Девелоперская компания «Трест «Югозаптрансстрой» в 2010 году намерена инвестировать в развитие жилищных проектов в Киеве около 200 млн. грн.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета компании Владимир ГУСАКОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в следующем году «Югозаптрансстрой» планирует ввести в эксплуатацию порядка 50-60 тыс. кв. м жилья в Киеве.

В частности, компания намерена ввести в эксплуатацию первый пусковой комплекс жилого комплекса по ул. Щорса, 44, площадью около 40 тыс. кв. м. Общая площадь комплекса составит 140 тыс. кв. м., жилая – 76 тыс. кв. м.

При этом компания намерена ввести в эксплуатацию первую секцию жилкомплекса по бульв. Дружбы Народов, 14-16, площадью 10 тыс. кв. м. Всего комплекс включает пять секций жилой площадью 50 тыс. кв. м, офисные помещения площадью 6-10 тыс. кв. м, а также 4-уровневый паркинг.

В.ГУСАКОВ отметил, что в портфеле компании есть земельные участки в Крыму (Ялта, Алушта, Евпатория) под строительство жилищных комплексов.

Сегодня «Югозаптрансстрой» готовит концепции будущих проектов, которые планируется представить на градостроительном совете Крыма в течение первого квартала 2010 года.

Председатель набсовета компании добавил, что не менее двух лет уйдет на получение разрешительной документации на строительство и подготовку строительных площадок. Поэтому начать освоение этих площадок планируется не ранее, чем через два года.

Справка УНИАН. Девелоперская компания "Трест "Югозаптрансстрой" (Киев) занимается строительством объектов промышленного и общественного назначения, жилищным строительством, строительством коммерческой недвижимости.