«Югозаптрансстрой» до конца года введет в эксплуатацию жилкомплекс на Соломенке в Киеве

Киев. 14 октября. УНИАН. Девелоперская компания «Трест «Югозаптрансстрой» (ЮЗТС) в декабре текущего года планирует ввести в эксплуатацию жилищный комплекс по ул. Соломенской, 15 в Киеве.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель наблюдательного совета компании ЮЗТС Владимир ГУСАКОВ.

По его словам, жилая площадь комплекса составит 43,5 тыс. кв. м, он рассчитан на 324 квартиры. В комплексе предусмотрены встроенные офисные помещения, магазин ювелирных изделий.

В.ГУСАКОВ отметил, что в этом комплексе еще не продано 15 квартир.

По его данным, в этом году компания инвестировала в свои объекты около 120 млн. грн.

В.ГУСАКОВ добавил, что в 2008 году ЮЗТС ввела в эксплуатацию около 30 тыс. кв. м жилья, в частности, в конце прошлого года – жилищный комплекс по ул. Краковская, 15/17 общей площадью 28 тыс. кв. м в Киеве. Кроме того, в начале текущего года компания завершила строительство коттеджного городка «Ясные зори» в Ирпене (Киевская обл.). Коттеджный городок расположен на 5 га земли, включает 24 коттеджа и 38 таунхаусов, а также объекты инфраструктуры. По данным председателя набсовета компании, более половины домовладений в городке уже продано.

Справка УНИАН. Девелоперская компания "Трест "Югозаптрансстрой" (Киев) занимается строительством объектов промышленного и общественного назначения, жилищным строительством и строительством коммерческой недвижимости.