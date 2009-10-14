ФК "Славутич-капитал" обещает 5 млн. грн. за информацию о заказчиках и убийцах бизнесмена Брагинского

Киев. 14 октября. УНИАН. Фондовая компания "Славутич-капитал" готова выплатить вознаграждение в сумме 5 млн. грн. за информацию о заказчиках и исполнителях убийства днепропетровского бизнесмена Вячеслава Брагинского.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил глава наблюдательного совета компании Геннадий КОРБАН.

"Наша компания объявляет вознаграждение в 5 миллионов гривень всем гражданам или организациям, которые дадут информацию о заказчиках и исполнителях убийства", - сказал он.

При этом он высказал предположение, что заказчиком убийства бизнесмена может быть один из бывших премьер-министров Украины.

Вместе с тем Г.КОРБАН отметил, что он, партнеры и друзья В.Брагинского проведут свое, независимое расследование убийства.

"Мы будем вести собственное расследование параллельно со следствием. У нас есть сегодня некоторые возможности, которыми, наверное, не располагает официальное следствие для получения инсайдовской информации. Мы заинтересованы в поимке убийц и заказчиков. Но то, что касается результатов этого расследования, безусловно, эти результаты будут переданы в правоохранительные органы, поскольку они могут довести это дело до логического конца и предать преступников правосудию", - подчеркнул Г.КОРБАН.

Также он пообещал, что будут обнародованы определенные материалы, которыми на сегодня располагает компания.

Отвечая на один из вопросов, касавшихся возможности запугивания посредством убийства В.Брагинского самого Г.КОРБАНА, он ответил: "Брагинский был самой легкодоступной жертвой. Как вы знаете, в 2006 году на меня было тоже совершено дерзкое покушение…, и у меня есть уже опыт в этих вещах - кто не платит за безопасность, тот за нее расплачивается. Вячеслав не хотел ходить с охраной и, очевидно, стал самой легкодоступной жертвой. Что касается меня, я не исключаю вариант, что может быть таким образом "передают привет" мне или моим другим партнерам, и готовятся еще какие-то акции. Но для этого у нас есть следственные органы. Я надеюсь, что они в состоянии предотвратить это. Ну, а если даже нет, то у нас есть средства защиты, мы предпринимаем собственные меры безопасности".

Как сообщал УНИАН, 13 октября около 9.00 в центре Днепропетровска на ул. Харьковской прозвучал взрыв. В результате взрыва погиб бизнесмен В.Брагинский, который проходил мимо дома во время взрыва. Прокуратура возбудила уголовное дело, предварительная причина трагедии - сработавшее взрывное устройство. Следственным управлением УМВД в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по п. 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 14 октября, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что убийство в Днепропетровске В.Брагинского имеет заказной характер.

Покушение на Г.КОРБАНА было совершено 19 марта 2006 года в Днепропетровске: был обстрелян автомобиль, в котором находились бизнесмен и его охранник. При этом был ранен охранник.

Апелляционный суд Днепропетровской области 25 декабря 2006 года приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Российской Федерации, который признан виновным в покушении на убийство Г.КОРБАНА.