Кроме двух потерпевших в “Артеке” детей, развращению подверглось еще много несовершеннолетних - адвокат Монтян

Киев. 15 октября. УНИАН. Двое потерпевших от насилия в Крыму детей утверждают, что вместе с ними насилию со стороны взрослых подвергались другие дети.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила юридический консультант матери потерпевших детей адвокат Татьяна МОНТЯН.

По ее словам, такую информацию она получила от детей во время беседы с ними.

“Они свидетельствуют о том, что в “Артеке” видели детей, как они говорят, старомодно одетых, и их использовали для тех же целей. Не исключено, что это были дети из интерната”, - сказала Т.МОНТЯН, отметив: “То, что они мне рассказали, это невероятный ужас, о котором я никогда не слышала! При этом они говорят, что в Киеве также была квартира для педофильных утех”. “Такое вложить в голову детей, если этого с ними не было, просто невозможно”, - считает Т.МОНТЯН.

В то же время адвокат подтвердила вчерашнее заявление в эфире “5 канала” министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО о том, что вчера потерпевшие дали показания, что в этом деле замешаны еще трое народных депутатов и работники “Артека”. В контексте этого Т.МОНТЯН обращается к этим депутатам с призывом добровольно снять с себя неприкосновенность “и из всех сил защищаться в суде, а за одно объяснить там, откуда дети, которые готовы опознать их, знают их телосложение”.

Вместе с тем Т.МОНТЯН советует другим народным избранникам создать комиссию для расследования со своей стороны этого дела. “Поскольку наши депутаты любят создавать временные следственные комиссии по поводу и без повода, мне лично кажется, что это именно тот случай, когда просто необходимо создать следственную комиссию. Потому что, если она не будет создана (эти люди настолько богаты и влиятельны), что куда там с ними тягаться этим двум детям и их матери”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в “Артеке”.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО 14 октября заявлял, что еще в апреле этого года по делу о развращении двух несовершеннолетних детей, которые отдыхали в «Артеке», выдвинуто обвинение и задержан отец этих детей, а трое работников детского центра проходят по делу в качестве свидетелей.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, установлено, что отец этих детей, который работал журналистом, расстался с женой, однако она иногда разрешала ему брать их с собой на отдых, в частности в «Артек». Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, пострадавшие дети в свое время были усыновлены супругами.

Также установлено, что пострадавших детей, которые находились в «Артеке», вывозили на частную квартиру, где отец и другие, не установленные пока лица, совершали с ними действия, которые квалифицируются как развращение.