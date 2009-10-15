Популярный украинский портал Ukr.net лидирует среди отечественных интернет-ресурсов

Ukr.net идет на лидирующем месте по популярности украинских web ресурсов среди украинских пользователей. Alexa Traffic Rank портала Ukr.net составляет 1198 (соответствует месту в глобальном масштабе). Как только этот показатель станет менее 1000 – можно будет говорить о попадании национального украинского портала в т.н. «золотую» тысячу мировых ресурсов.

«Как только Ukr.net войдет в «золотую» тысячу, все его пользователи смогут смело считать себя причастными к «золотому миллиарду» населения Земли», - утверждает Дмитрий Сизов, главный редактор InternetUA.

Рейтинг самых популярных сайтов в Украине можно посмотреть здесь.

Данные о посещаемости Ukr.net можно посмотреть и на Alexa.com

Справка HiTech.Expert:

Компания Alexa Internet была основана в апреле 1996 и постоянно работала над улучшением сетевой навигации, которая бы осуществлялась на интеллектуальном уровне, при непосредственном участии пользователей. За это время по всему миру были установлены миллионы панелей инструментов Alexa, которые позволяют обрабатывать и обслуживать огромные массивы данных и осуществлять ранжирование сайтов. С 1999 года Alexa принадлежит Amazon.com, которая приобрела интернет-актив за 250 млн. долл.

Alexa - это система ранжирования, которая оценивает и показывает в первую очередь число посещений на различных сайтах. Подсчет базируется на количестве трафика, полученного от пользователей, у которых установлена панель инструментов Alexa за три месяца.

Компания «Укрнет» была создана в 1998 году. За 10 лет своего существования она стала ключевым игроком в украинском Интернете. Сегодня «Укрнет» объединяет самые популярные в своих категориях сервисы - портал www.ukr.net, электронную почту FREEMAIL, «виртуальную флешку» E-Disk, крупнейшую базу вакансий и резюме JOB, сайт гороскопов ОРАКУЛ, киноафишу KINO, телегид TV, видеохостинг PLAY!, и городской справочник CITY. Компания «Укрнет» является двухкратным победителем на Международном фестивале-конкурсе “Выбор года” в Украине в двух номинациях: портал ukr.net стал “Украинским Интернет-порталом года”, а почта Freemail - “Украинской электронной почтой года” в 2007 и 2008гг. А в 2008г. еще один сервис компании - портал JOB.ukr.net стал победителем в нововведенной номинации “Украинский сайт трудоустройства года”.