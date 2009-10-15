Полмиллиона в день

Когда с началом кризиса, более года тому, встряхнувшему «сонное царство» интернет бизнеса, появились прогнозы ухудшения всего и вся – один умный человек сказал: «Одни потеряют, другие заберут». Это сказал об интернет аудитории и востребованных сайтах в эпоху кризиса Игорь Ашманов. На фоне массового забытья кучи бесполезных развлекающих ресурсов, в рост пошли сервисы, заточенные под бизнес, работу, образование, коммуникации и другие практические вещи. А, 12 с.г. октября эта тенденция, я бы сказал, юридически оформилась – как правило, как закон.

Это скриншот рейтинга Бигмира, сделанный 13 октября

Он примечателен тем, что, наверное, впервые в Украине за 1 день, 1 страничку www.ukr.net посетило более полумиллиона юзеров. Почему – вполне понятно. В отличие от конкурентов, главный национальный портал, не отвлекая на ерунду, позволяет одним принять и отправить почту с размерами вложений рекордными для бесплатной почты , другим найти товары подешевле, да фильмы поближе. Кому то – найти реальную работу. Кому то – просмотреть новостную ленту и не терять больше времени на непродуктивный серфинг. Потому, что концепция этой 1 страницы звучит примерно так: «всё нужное и ничего лишнего».

Дмитрий Сизов