Киев. 15 октября. УНИАН. Работники целлюлозно-бумажной промышленности 17 октября впервые отметят профессиональный праздник.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель президии ассоциации «Укрпапир» Евгений ЛОБАНОВ.

Он сообщил, что по инициативе ассоциации «Укрпапир», которая была поддержана правительством, в прошлом году в Украине был введен профессиональный праздник «День работников целлюлозно-бумажной промышленности», который в текущем году будет отмечаться впервые 17 октября.

Е.ЛОБАНОВ также отметил, что на сегодняшний день в Украине работают порядка 50 предприятий, на которых установлены производственные мощности по выпуску бумаги и картона, а отечественный рынок картонно-бумажной продукции представлен почти 380 предприятиями, на которых работают около 30 тыс. специалистов.